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李友專：疫苗至少還要等1年 但科技能做4件事降恐慌

未來城市@天下 / 文・劉子寧
北醫醫學科技學院院長、同時是國際醫療資訊協會（IMIA）預備主席李友專，分享如何以AI科技減少對新冠肺炎的恐懼。圖片來源：截自台灣防疫外交展望論壇直播
北醫醫學科技學院院長、同時是國際醫療資訊協會（IMIA）預備主席李友專，分享如何以AI科技減少對新冠肺炎的恐懼。圖片來源：截自台灣防疫外交展望論壇直播

2019年底起自武漢的一聲咳嗽，不只咳去了16萬條珍貴的生命，也咳掉了我們對正常生活的勇氣；而連帶飄出的飛沫，甚至蒸發全世界6%GDP，帶領全人類迎向1930 年代大蕭條後最慘澹的一年。

病毒只是引發災難的火種，真正讓惡火不停延燒的，是我們對這場瘟疫的恐懼。

4月14日舉辦的「台灣防疫外交展望論壇」中，北醫醫學科技學院院長、同時是國際醫療資訊協會（IMIA）預備主席李友專，就以AI為題，分享了科技降低恐懼的四個方法。

【延伸閱讀】確診數太少  疫苗、快篩恐難產！ 下階段超前佈署：以口罩外交爭取入WHO國際隊｜李崇僖專欄

以下為李友專的口述整理：

因應疫情的爆發，「國際醫療資訊協會」特別召開了緊急會議，我們向世界衛生組織主席寄出一封建議信，總計有四大重點：

第一點，用AI精準預測

在這次的大流行中可以看出，傷害人類最大的並不是疾病本身，而是恐慌。

因為我們對這個疾病所知非常有限，導致許多措施無法針對性的實施，只好讓所有人都待在家裡、只好暫緩全部的經濟活動，這對全世界經濟的傷害遠比疾病本身還要高。

光是美國，已經有1,000萬人請領失業救濟金，但並沒有1,000萬人得到武漢肺炎，背後原因就是恐慌所造成的經濟傷害。

AI可以幫助我們找出風險最高的人，只要針對這些人做預防，其他人就可以免於恐懼。

AI也可以幫我們加速疫苗及藥物的開發；當然，不管怎麼加速都不可能一蹴可幾，即使美國食品藥物管理局（FDA）加強審核速度，藥物治療至少還要半年、疫苗更是要一年。

在藥物及疫苗出現之前，AI能做的就是幫助我們降低恐懼感。

4月初，北醫團隊參加了一個麻省理工學院主辦、針對新冠病毒的黑客松，共有8,000多組團隊參賽，最後篩選出1,000多組。我們最後以「在家AI快篩」贏得一個分組獎項。

大家都知道快篩很困難、需要的時間很長，甚至要花很多錢購買試劑；如果能用AI進行居家快篩，就能更容易找出高風險族群。

我們分析了這兩個月來累積的10萬多份研究報告，從中找出30、40個新冠病毒的風險因子以及其風險機率，計算過後就能知道自己的風險多高？需不需要去做篩檢？就像一個「快篩前的快篩」。

如果有這種風險評估的工具，AI就能降低大眾的恐懼，也就能降低對人類社會的傷害。

台灣快篩試劑持續開發中。圖片來源:Shutterstock
台灣快篩試劑持續開發中。圖片來源:Shutterstock

【延伸閱讀】看報告不用等到下次門診！AI科技解決醫療難題　這四面向最值得關注

第二點，遠距醫療

這幾個月來，台灣大醫院的門診量已經掉了20%~30%；我們可以當作這30%的人本來就沒那麼緊急、不需要去醫院。但不去醫院，這些人的問題還是需要被解決，例如皮膚癢，不能老是拿檸檬出來抹著應急。

我們應該正式開放遠距醫療。台灣現在雖然有「通訊診察治療辦法」，但還是有諸多限制。現在無論是防偽、防錯、防弊，技術上都不是問題，只是看法令能不能開放。

【延伸閱讀】李友專專欄｜如何掌握醫療體系的「三不管地帶」？早覺醫療：醫療AI的新戰場（上）

第三點，資料分享

在疫情之下，各國是不是都願意把資料拿出來分享？若像台灣只有2、300個個案，很難自己研究。

大家還記得嗎？2000年的時候，全球共同發表了人類基因組計畫，是美國、歐洲、日本等國家建立了一個共同資料庫「Genbank」，讓各國得以快速分享資料。本來解碼人類基因需要20年，但因為通力合作縮短到5年。這次的時間要縮得更短，因為人類已經在受苦了。

第四點，整合夠細緻的世界級大數據

目前各國都已經分享數據。韓國優先在資料共享網站「Kaggle」上分享資料；微軟跟Facebook也在網路上分享既有相關文獻。

不過，其中最珍貴的還是病人的資料庫。尤其是「病人層次（patient level）」的資料是很難蒐集的，可以讓我們擁有足夠的資料細緻度（ granularity）。現在韓國、日本、義大利、美國都在分享資料，台灣當然也可以分享資料，雖然我們個案不多。

但是現在大家分享出來的格式都不同，內容也不一致。

像義大利分享的是各個都市的狀況，韓國雖然有每個病人的狀況，但卻只有很簡單的資訊。如果我們能將全球目前150萬的病例（截至4月22日，確診人數約為256萬）的詳細資料都累積下來，這些大數據將能對下一波疫情產生很大的幫助。

最後，許多人會關心科技防疫下的隱私問題。我認為，隱私權的自由，是在不破壞別人自由的前提下才成立。

以前有一個知名的隱私權例子：如果一對夫妻其中一人得到性病，需不需要跟另一個人講？不講是隱私，但就傷害到另一個人的健康權。

我想，只要潛在有傷害別人健康權的可能，隱私權就應該排在後面。

當然我不是法令專家，但我的直覺是，我們應在不傷害別人的前提下保持隱私，否則隱私權就應該排在健康權的後面。

「全文轉載自未來城市(李友專：疫苗至少還要等1年，但科技能做4件事降恐慌) ，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

新冠肺炎 COVID-19 AI

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