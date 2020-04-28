新冠肺炎防疫100天大事記
防疫100天專題4（中央社記者張茗喧台北28日電）新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情蔓燒全球，台灣在1月20日開設中央流行疫情指揮中心，超前部署，採取邊境管制與檢疫隔離等防疫對策，至今100天，疫情仍未落幕。
新冠肺炎最先在中國湖北省武漢市現蹤，衛生福部利疾病管制署去年12月31日向中國疾控中心及世界衛生組織（WHO）窗口查證疫情，獲得中方回應後，就在跨年夜宣布啟動邊境檢疫，加強入境旅客發燒篩檢，針對從武漢直航入境班機進行登機檢疫。
台灣超前部署，此後隨著疫情延燒，期間重大事件及防疫決策如下：
1/20 開設中央流行疫情指揮中心
1/21 首例確診個案，自中國武漢移入。
1/23 武漢封城，禁止武漢人入境，直航班機停飛。
1/24 禁止醫療用口罩出口。
1/31 徵用全國口罩工廠生產的醫療用口罩。
2/2 全國高中以下學校延後至2月25日開學。
2/3 全國大專院校延至2月25日後開學。
2/6 中港澳人士全面限制入境。
2/6 禁止國際郵輪靠泊。
2/6 口罩實名制1.0上路。
2/7 禁止14天內曾入境中國的外籍人士入境。
2/10 兩岸航運僅留5直航航線，其餘海空運一律暫停。
2/16 首例新冠肺炎死亡病例。
2/27 醫院醫事人員、社工一律禁止出國。
2/29 國內爆發首起醫院群聚事件。
3/12 口罩實名制2.0上路。
3/17 高中以下學校師生全面禁止出國。
3/18 台美聯合聲明展開新藥疫苗等6大合作。
3/19 全面境管，外籍人士一律限制入境。
3/19 首起新冠肺炎校園群聚事件，全校停課兩週。
3/24 全面禁止旅客登機來台轉機。
4/1 指揮中心發布社交距離指引。
4/2 全面禁止到醫院、照護中心探病。
4/18 海軍敦睦艦隊爆發群聚感染。
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