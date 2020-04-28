新冠肺炎防疫100天大事記

繼26日無新增確診病例，今（27）日指揮中心公布再度零確診，國內累計429例、6人死亡、290人解除隔離。有關敦睦艦隊（磐石艦）群聚事件，截至目前掌握接觸者共1,916人，其中585人為居家隔離對象，已採檢262人，254人為陰性，其餘檢驗中。

2020-04-28 14:07