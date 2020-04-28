快訊

ESPRIT 6月底撤台 香港總部未說明台灣員工遣散問題

120天沒有休假 指揮中心團隊鐵人團隊紅到國外

中央社 / 台北28日電
指揮中心指揮官陳時中。圖／指揮中心提供
指揮中心指揮官陳時中。圖／指揮中心提供

防疫100天專題2 台灣對抗新冠肺炎逾百日，破紀錄天天舉行的疫情記者會，成為民眾的「必追劇」，光是指揮中心的直播，動輒就超過10萬人同時上線。觀看記者會掌握疫情，已經是台灣人的日常。

記者會的高收視率，讓中央流行疫情指揮中心團隊成員，都成為家喻戶曉的人物。除了指揮官陳時中，疾管署長周志浩、莊人祥被網友封為「疾管署浩角翔起」；莊人祥的暱稱是「祥祥」，台大副校長張上淳被稱為「淳淳」，在直播留言中備受網友關愛。

外界都知道，指揮中心連續開張超過100天，但如果精確計算，指揮中心團隊從12月31日後，已經高達120天沒有休假，鐵人團隊在防疫第一線不眠不休，為防疫交出亮眼成績。

團隊當中，人氣最旺的當然是指揮官陳時中，這位民調支持度近9成的部長，備受民眾喜愛。但一開始，他實在沒想到自己會成為電視與網路名人，還紅到國外。

陳時中曾說自己「天生臉臭」，近年來各部會臉書粉絲專頁吹起親民風，不少部長級人物上網直播，與民眾互動。衛福部長陳時中在2019年2月勉強跟上風潮，獻出網路影片處女作，但全程面無表情，他只好自嘲「面惡心善」。

沒想到短短一年之後，他已經成為許多台灣民眾的偶像。他在每日記者會上談到同理心，籲請民眾不要獵巫等發言，屢次被做成網路金句廣為流傳。

他主持的中央流行疫情指揮中心就算是宣布強硬措施，對違反防疫規定的民眾祭出重罰，民眾也多能配合與支持。

前一陣子，他有天在忙完公務之後，突然想吃速食店的蛋捲冰淇淋。幕僚下車去買，陳時中在路旁休息，結果被搶著跟他合照的民眾包圍，嚇得幕僚此後再也不敢放他單獨下車。

群眾魅力的養成並非一蹴可幾。陳時中從政時間僅約7年，但長期在民間單位協助政策推動，已累積數十年豐富經驗，練就一身溝通協調的能力。事實上，長照2.0政策，就有陳時中檯面下穿針引線的身影。

陳時中說，他在2017年2月接任衛福部長後，建立長照2.0制度，自認人生成績單可記上一筆。他原本想今年過年要好好休息，沒想到疫情爆發，從春節前一路忙到現在。

陳時中接受中央社記者專訪時說，他對自己期許，是成為一個對社會有用的人。為了成為「有用的人」，他往往很嚴厲，而現在66歲的陳時中，已經開始想當個慈悲老人，用慈悲、同理心去認同對方。

談到指揮中心核心人物已連續120天都沒有休假；陳時中說，知道同仁都很累，但「國家需要我們，我們義無反顧。」而且「人生難得有機會可以做一件對國家有用的事情。」

在網友聲量排名第二名的是莊人祥。他說，對爆紅「不可置信」，但開心一下就過了。他推估原因，可能是他拙於言辭，才會被封為「句點王」，記者會特色。

莊人祥專長醫療大數策的分析，他在美國哥倫比亞大學的博士學位，就是利用大數據做公共衛生監測，從健保就醫資料庫中，爬梳出疫病的蛛絲馬跡、研判未來趨勢是他的絕活，被疾管署同仁戲稱為「情報頭子」。

這次新冠肺炎疫情中，每每涉及核酸檢驗「三採陰」或「復陽」是什麼意思、快篩是怎麼進行的、抗體陽性是否代表沒事了之類的專業問題時，就需要「張教授」來上課說清楚，「張教授」是網友對張上淳的另一個暱稱。

疫情中心專家召集人張上淳，是自嚴重急性呼吸道症候群（SARS）以來無「疫」不與的防疫老將，曾任衛生署副署長，兼具感控醫療與公衛政策的專業背景。在這次新冠肺炎疫情中，卻因為一個兒子被質疑特權出國度假、另一個兒子在臉書情緒性發文，令他一度萌生退意，但後來在防疫團隊支持下，重新歸隊。

周志浩在SARS期間，曾任台北縣政府衛生局長，當時跟著前縣長、現任行政院長蘇貞昌抗煞，成立SARS專責醫院，勞碌過度的他曾睡在辦公室，沒想到17年後，他當上疾管署長，再度遇上老長官蘇貞昌，兩人又一同併肩對抗新冠肺炎。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

美衛生部長和陳時中通話後 推文這樣說

連2天0確診 陳時中：6月可能告一段落

台南景點警示多？陳時中：與評估不符可商量

口罩品質愈來愈差 陳時中：可以退換

相關新聞

滯留印度30台人明晚回台 指揮中心記者會1400舉行

新冠肺炎疫情持續，中央流行疫情指揮中心今記者會，將於今日下午2時舉行。

人潮示警爭議多 指揮中心記者會今不宣布「1968」了

台南市長黃偉哲連續兩天炮打中央，表示交通部高公局1968App的人潮示警不準確。高公局今天中午低調表示，關於1968Ap...

滯留印度台人 首批30人明晚回台

新冠肺炎在全球疫情尚未停歇，印度政府因應疫情，3月25日起採全境封鎖，4月14日再宣布延長封鎖至5月3日。但目前仍有國人...

陳時中專訪：抗疫百日 最擔心政治口水淹沒專業

防疫100天專題1 中央疫情指揮中心開設已滿100天，指揮官陳時中接受中央社專訪指出，對抗...

120天沒有休假 指揮中心團隊鐵人團隊紅到國外

防疫100天專題2 台灣對抗新冠肺炎逾百日，破紀錄天天舉行的疫情記者會，成為民眾的「必追劇...

備戰五一連假 全台這1000處將啟動大消毒

五一連假將至，為避免重演清明連假人潮聚集、出現防疫破口，環保署將在假期登場前，針對全台約1000處交通場站、熱門景點、商...

台灣疫苗上市可望與美同步 「盼年底先有一批 保護前線醫護人員」

抗疫國家隊傳來好消息，上櫃生技業者、高端疫苗生物製劑公司副董事長兼總經理陳燦堅今（27）日表示，目前與美國國家衛生研究院（NIH）共同開發的COVID-19（新冠肺炎）疫苗，未來在台灣上市可望與美國同步，並希望在今年底或明年初先有一批疫苗提供抗疫前線的醫護、海關或港口工作人員使用，保護他們不受病毒侵襲。

整理包／今日再度0確診！台灣累計429例 290人解隔離

繼26日無新增確診病例，今（27）日指揮中心公布再度零確診，國內累計429例、6人死亡、290人解除隔離。有關敦睦艦隊（磐石艦）群聚事件，截至目前掌握接觸者共1,916人，其中585人為居家隔離對象，已採檢262人，254人為陰性，其餘檢驗中。

首例三陰復陽 「非常弱的陽，不太會傳染」

台灣新冠肺炎確診病例需三採陰才能出院，與各國比較，較為嚴格，為了確保出院後不再有感染之虞。然而，中央流行疫情指揮中心昨首度證實，台灣出現第一例三採陰出院後又復陽的案例，症狀雖已緩解，但又重新住院。

名家破解新冠肺炎／張金堅：遠距醫療 將成常規

如果對抗ＳＡＲＳ是百米短跑，對抗新冠肺炎將是馬拉松競賽。台大教授、乳癌防治基金會董事長張金堅認為，新冠肺炎抗疫勢必是一場長期抗戰，雖然台灣取得不錯的成績，為維持成果，必須步步為營，一刻不得鬆懈；現在習以為常的生活則會因新冠病毒而永遠改變，醫師可能對患者直播衛教，遠距醫療更加重要。

連2天0確診 陳時中：6月可能告一段落

中央流行疫情指揮中心昨再次宣布零確診，本土案例維持十五天「加零」。立委昨天上午詢問指揮官陳時中，國內疫情是否能在六月底告一段落，並考慮放寬防疫標準？陳時中表示，「台灣有這樣的可能性」，若情勢有改善會做一些放寬標準，視未來疫苗可信度而定，社交距離仍需常態化。

新聞眼／黃偉哲砲打中央 創造聲量 鋪路連任

台南市長黃偉哲繼砲轟海軍「磐石艦出的包真的是罄竹難書」，昨為了一九六八景點警示再度重砲猛轟中央，綠營首長轟自家執政中央，讓人好奇。其實，自己人罵自己人，不僅讓黃偉哲贏得網路調查六都市長好感第一名，也為連任鋪基石。

熱門新聞

圖表看疫情／全球病例數突破300萬 義、法、西5月將逐步解封

張上淳證實有一人「三採陰出院又復陽」 估傳染力弱

「護台灣助世界」台灣將推口罩捐贈活動 只需簡單4步驟

美衛生部長和陳時中通話後 推文這樣說

直播／我今又零確診！ 目前維持429例確診

譚德塞自認防疫有成 稱聽世衛建議國家表現好

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。