名家破解新冠肺炎／張金堅：遠距醫療 將成常規

如果對抗ＳＡＲＳ是百米短跑，對抗新冠肺炎將是馬拉松競賽。台大教授、乳癌防治基金會董事長張金堅認為，新冠肺炎抗疫勢必是一場長期抗戰，雖然台灣取得不錯的成績，為維持成果，必須步步為營，一刻不得鬆懈；現在習以為常的生活則會因新冠病毒而永遠改變，醫師可能對患者直播衛教，遠距醫療更加重要。

抗煞時守住國門

二○○三年爆發ＳＡＲＳ時，張金堅由台大醫院借調到署立桃園醫院（現為部立桃園醫院）擔任院長，鄰近的桃園機場也是他的責任區，必須支援機場檢疫，身負守住國門的重責大任，他回想：「我那時真的是以醫院為家，連睡覺都擔心機場邊會不會出了什麼事。」

在醫院裡，「大家都要穿防護衣，穿得像太空人一樣，再戴Ｎ95口罩。」張金堅回想，由於非常悶熱難受，上廁所穿脫麻煩，那時把護理人員從輪三班改為輪四班，縮短工時。期間還發生有患者因為車禍入院，竟然被驗出染煞，讓曾與患者接觸的醫護人員統統被隔離，大家備受驚嚇，身為院長的他只能每天打電話慰問。

但也有讓張金堅非常感動的事，多位護理人員志願到急診室發燒篩檢站值班，還有兩位麻醉科醫師主動加入氣管內管插管工作；由於台北松山醫院改為專責醫院，署桃在一個晚上動員大量護理人員，把十八位長期臥床患者安置到署桃護理之家，安置完成，已是凌晨，大家盡忠職守，沒有絲毫怨言。

醫療經濟受重創

事隔十七年，新冠肺炎席捲全球，疫情更加詭譎嚴峻。新冠病毒是目前已知最大ＲＮＡ病毒，鹼基數在兩萬六千到三萬二千之間，含六至十個基因，新冠病毒的棘蛋白可與細胞膜表面受體ACE2結合，而ACE2主要存於人體的呼吸道與腸胃道，所以患者感染後出現症狀以咳嗽、發燒、嗅味覺喪失和腹瀉等為主。

張金堅分析，ＳＡＲＳ致死率高，約百分之十，造成民眾極大的恐慌，但衝擊時間短；而新冠肺炎致死率雖然只有百分之二、三至五，但傳染力強，使確診及死亡人數超越ＳＡＲＳ甚多，從爆發流行的國家來看，不但醫療重創，經濟打擊更為慘烈，短期難以復甦。

抗疫須緩步平穩

面對這場馬拉松式的戰役，張金堅認為，力道必須緩步平穩，不能一次用盡。一切的努力都在向上天買時間，不讓流行高峰竄起，在疫苗與解藥問世前，與疫情和平共存。最近國內疫情趨緩，軍艦染疫事件造成緊張，但警報就算解除，依然不可放鬆，必須小心翼翼維持防疫成果。

張金堅也說，新冠肺炎已對人類社會的生活、社交等方式，造成永久的改變。最近許多人因疫情不敢上醫院，非必要的逛醫院行為並不可取，但必須持續的治療不應中斷，例如癌症治療，張金堅已將過去舉辦的實體病友活動改為線上直播，他也認為，未來遠距醫療勢必發展，成為常規醫療的一部分。