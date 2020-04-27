台南景點警示多？陳時中：與評估不符可商量

交通部一九六八Ａｐｐ即時路況查詢系統增列功能，在二三四個人潮熱點以紅黃綠三色警示，引發台南市長黃偉哲等縣市首長質疑列入的標準；中央疫情指揮中心指揮官陳時中表示，指揮中心根據「大的數據、大的情況」評估、管制，地方政府若覺得事實情況與評估不符，可提出來商量討論。

陳時中指出，疫情控制、如何更開放，這兩點相互拉鋸，指揮中心必須不斷評估，目前對於連假規範沒有改變，請民眾做好相關措施。

副指揮官陳宗彥說，指揮中心在清明連假後找各部會討論，經濟部負責夜市、市場及商圈，交通部觀光局負責遊樂場、風景區及飯店，內政部負責國家公園及寺廟，農委會負責森林遊樂區、農場等，各部會分工蒐集相關資訊，行政院資安處並根據過去數據來擬定，未來不排除增加景點。針對黃偉哲的不滿，陳宗彥說「台南應該要很開心」，這表示台南市是很多人想去的地方，

立委洪孟楷昨在立法院質詢說，他打開App發現北部以新竹六福村野生動物園人最多，呈現黃色，但早上九時人最多？他認為精準度有落差，應改進。他還說，熱點人潮顏色主要由中華電信大數據取得，但該電信用戶在中南部僅三成，市占率不高，需配套。

交通部長林佳龍答詢說，中華電信全國都有基地台分布，有誤差部分就是提供範圍參考；針對黃偉哲的批評，林佳龍說這不是國家級警報，不需要過於恐慌。

觀光局說，熱點警示由中華電信提供給高公局，每十分鐘更新一次，無針對性。

據了解，電信業者可透過基地台觀察各地人潮多寡及人潮流向。對於民代質疑資料不精準，中華電信表示無法回應。