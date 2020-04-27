警示景點全國最多！黃偉哲：中央與台南有仇？

交通部在五一連假前推出景點一九六八App，只要人潮及車潮眾多就會發出警示，二三四個景點中台南市占廿七個，各縣市最多，台南市長黃偉哲昨天怒嗆中央「跟台南有仇嗎？」砲轟交通部官員「都是在冷氣房裡辦事嗎？有必要這樣整台南嗎？」要求對警示景點重新考量。

「我沒辦法相信台南小夜市的人潮會比台北寧夏夜市的人多？」黃偉哲氣憤地拿著資料邊看邊罵，兩百多處警示景點，台南有廿七處，台北只有四處，「鬼才相信」。台南善化夜市被列為警示，但台北寧夏夜市卻未列入，哪個人潮多？隨便抓個路人問就知道。

他表示，在疫情之下，生意已經很難做，業者配合中央政策做各項管制，但之前清明連假，中央公布十一處警示景點，台南占四處，一公布下去，景點根本沒人，業者慘兮兮，這次再公布廿七處，不出來「幹譙」中央實在不行。

他拿著景點資料說，「你看，這些景點有些根本人就很少，搞不懂交通部在做什麼？」雖然交通部與觀光局昨天有說明，但無法說服他，他完全搞不懂中央標準在哪裡，根本故意整台南。

黃偉哲說，之前交通部長林佳龍到台南時，地方針對十一個警示景點人並不多，公布後嚴重影響地方拚觀光，部長允諾要改進，但沒想到新公布的警示點不減反增，「中央是跟台南有仇嗎？」六都中台南新冠肺炎確診病例目前最少，病例最少為何管制景點最多？

針對即將來臨的五一連假，台南市是否有相關防疫管制措施？黃偉哲氣說「還管制什麼？廿七個景點公布下去，誰還要來台南！」他說，上周日請相關單位到台南各景點拍攝人潮狀況，根本就沒人潮。

南投縣長林明溱也批，光看南投麒麟潭被列入、溪頭沒有，就知中央亂列一通；嘉義市長黃敏惠表示，中央預期人潮擁擠的熱門景點務必標準一致，且必須與現況及民眾認知相近或相符才具說服力，否則摧毀民眾生計，更帶來恐慌與傷害。

「靠自己啦！」新北市長侯友宜說，一九六八只不過是輔助工具，人潮管控責任還是在地方首長。新北已盤點約七十個地方由業務單位隨時監控，相關人員並隨時在人潮多的時間點到現場觀察。