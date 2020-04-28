挺台參與世衛 台美衛福部長熱線30分鐘

如果對抗ＳＡＲＳ是百米短跑，對抗新冠肺炎將是馬拉松競賽。台大教授、乳癌防治基金會董事長張金堅認為，新冠肺炎抗疫勢必是一場長期抗戰，雖然台灣取得不錯的成績，為維持成果，必須步步為營，一刻不得鬆懈；現在習以為常的生活則會因新冠病毒而永遠改變，醫師可能對患者直播衛教，遠距醫療更加重要。

2020-04-28 00:14