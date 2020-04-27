新冠重症患者 康復恐要1年半

新冠肺炎患者需要多久才能康復？《BBC》指出，輕症的咳嗽和發燒約2個禮拜，重症患者大約需要2到8週才能康復，至於進入加護病房的重症患者，可能需要12至18個月，患者還必須接受物理治療重新訓練肌肉，才能重拾生活。而新冠病毒是否會對身體造成長期傷害，目前醫學界還缺乏長期追蹤的資料。

不過各國對於康復的標準不一，台灣需要3採陰性，患者通常必須等待比較久的時間才能解除隔離。但指揮中心27日指出，台灣竟也出現首例「3採陰又轉陽」的案例。

重症7天急轉直下

根據《BBC》報導，咳嗽或發燒是大多數的確診案例的主要症狀，可能還會加上身體疼痛、全身無力、喉嚨痛和頭痛，其中咳嗽在初期通常是乾咳，後期才可能出現痰（內含病毒殺死的肺部細胞）。發燒一般不超過一個禮拜，咳嗽平均為期兩週，患者通常只要睡眠充足、補充大量水以及服用止痛藥，便能夠很快復原。

重症患者一般是在發病後的7至10天才急轉直下，此時因免疫系統過度反應，造成肺部等器官發炎，呼吸開始出現困難，有的人甚至需要氧氣治療。賈維斯醫師表示，重症患者大約需要2到8週才能康復。

WHO估計，每20名確診中只有1人會進入加護病房，患者很有可能需要施打鎮定劑或以呼吸器維生。皮塔德博士指出，患者可能需要12至18個月，才能夠完全回到正常生活，因長期臥病在床造成肌肉流失，患者在康復期間還必須透過物理治療重新訓練肌肉，甚至得接受心理治療。

復陽問題在檢測？

新冠病毒會對身體造成長期傷害嗎？目前醫學界還缺乏長期追蹤的資料，不過具有「急性呼吸窘迫症候群」的新冠患者，可能會出現肺部纖維化的狀況。即使是輕症患者，也有可能在痊癒過後很長一段時間仍感到疲倦。

目前全球超過82萬人痊癒，台大公衛學院副院長陳秀熙指出，康復率有逐漸上升的趨勢，從3月底的21%增加至28%。雖然近來許多國家出現「復陽」的案例，即痊癒的患者再度轉為陽性，但也有可能只是檢驗出錯的問題，不過對於抗體能夠維持多久，醫學界還沒有明確證據。

【更多精采內容，詳見 】