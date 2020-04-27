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口罩品質愈來愈差 陳時中：可以退換

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
中央疫情指揮中心指揮官陳時中27日表示，將會讓人力不足的藥局適時退場。（photo by 施凱文/台灣醒報）
中央疫情指揮中心指揮官陳時中27日表示，將會讓人力不足的藥局適時退場。（photo by 施凱文/台灣醒報）

「會在適當時機請藥局退場，不必再幫忙販售口罩。」針對本報提問藥局人員反應，不同於超商整包送到，「藥局需要用人力一一分裝口罩，實在是不公平。」疫情指揮中心指揮官陳時中27日回應說，藥局與超商所收的處理費不同才有此差異。另針對藥局反應口罩品質每況愈下，陳時中則保證可換貨。

針對本報提問口罩供應雖漸趨穩定，但「口罩國家隊」品質卻出現愈來愈多瑕疵品的問題，陳時中承諾，口罩若有瑕疵藥局得無條件退換貨，他說：「如有瑕疵品不能退換可以向我們反應，藥局及超商能透過公會反應，民眾也一定能得到換貨的幫助。」

另一問題為「藥局人員反應超商拿到口罩都是為分裝好的，藥局卻是一整箱自己手工分裝，浪費人力。」陳時中回應說，因為超商領購多一筆手續費，才有先行包裝好的福利，他強調：「藥局人員的確非常辛苦，會再請公會多跟藥局人員溝通。」他並表示，會在適當的時機請藥局退場，不必再協助販售口罩。

中央疫情指揮中心27日記者會上，現場擺出一排荷蘭贈送給台灣的鬱金香，陳時中表示，該花為荷蘭慶祝國王日及感謝台灣捐贈口罩的幫助，特別送上3999朵鬱金香，他還一度口誤稱其為「玫瑰花」，隨後才改口說鬱金香。他說：「這代表兩邊的友誼，隨著國內口罩供應量漸漸趨穩，他們對我們捐贈口罩也表達謝意。」

陳時中也在會中宣佈「護臺灣．助世界」活動，即日起民眾能上健保快易通表達捐助口罩的意願。他說：「民眾按下我願意，公開姓名或默默的做，在個人購買的範圍內，你覺得有餘裕願意捐出來，國家再根據國民的心意去評估，怎麼樣進行口罩的醫療援助。」

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