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未依燈號出遊恐罰？ 陳時中：僅預防用

台灣醒報 / 記者施凱文╱台北報導
中央疫情指揮中心27日宣佈無新增確診案例，指揮官陳時中表示，「近期通報案件數量趨緩，也比較不緊張。」（photo by 施凱文/台灣醒報）
中央疫情指揮中心27日宣佈無新增確診案例，指揮官陳時中表示，「近期通報案件數量趨緩，也比較不緊張。」（photo by 施凱文/台灣醒報）

五一連假出遊風景區擔心遭罰？陳時中表示，交通部人流App燈號僅為提醒！針對本報提問，疫情中心指揮官陳時中27日僅表示，燈號僅為預防作用，不會據以懲處，他說：「大家要遵循燈號，避免前往人潮過於擁擠的地方。」

日前交通部長林佳龍指出，清明連假期間將會整合全國175個景點的人潮資訊，每10分鐘更新一次燈號，以簡訊提醒民眾觀光景點的人潮狀況。人潮示警燈號分別為綠色的人潮少、黃色代表人潮稍多、注意是否前往，以及紅色的擁擠警戒、須避免前往。

針對本報提問「如果去紅色或黃色景點，連假後民眾是否得面臨清明假期般居家檢疫2週？」中央疫情指揮中心指揮官陳時中27日呼籲說：「其實燈號主要是預防用，讓民眾遵循，看見代表擁擠的燈號就不要再前往增加傳播的風險，這對新冠肺炎或流感相關的群聚感染都不是一件好事情。」

而在指揮中心27日的例行記者會上，陳時中則宣佈沒有新增確診個案，累計通報案件6萬0956件，確診個案中6人死亡，290人解除隔離。他也直言：「近期通報案件數量趨緩，也比較沒那麼緊張。」

陳時中進一步指出，4月20日及21日的武漢類包機航班共460名返台民眾，截至目前5人就醫治療中、1人陪同就醫，其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。他也表示，有關敦睦艦隊群聚事件，目前掌握接觸者共1916人，585人為居家隔離對象，「已採檢262人，254人為陰性，其餘檢驗中。」

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