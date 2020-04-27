放寬經濟活動有前提 陳時中：管制措施須常態化

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天坦言，國內疫情有機會在6月底暫歇，經濟活動放寬雖有其必要性，但須確保各種管制方式常態化，當疫情死灰復燃時才得以及時因應。

台灣連續15天沒有新冠肺炎本土確診個案，指揮中心指揮官陳時中今天上午在立法院坦言，國內疫情可能在6月底告一段落，地方部分防疫措施可能放寬。

陳時中下午在記者會中表示，指揮中心持續在疫情、防疫措施間找尋平衡，目前還無法確定國內疫情6月底一定會趨緩，但以現在發展的情況，疫情控制應該能做得更好，整體經濟活動也有必要適度放寬，畢竟社會上防疫很重要，社會正常運作同樣重要，目前也在討論若做了相關放寬，出狀況要如何因應。

陳時中指出，目前第一步是讓管制方式常態化，確保各種管制順暢、有秩序地進行，在此前提下，才能進一步思考開放，萬一出現問題才能立即因應，希望在可控狀況下，讓社會漸漸恢復「半正常化」。

陳時中強調，台灣目前管制雖不多，但要回歸正常，民眾的自我生活管理、相關規範必須更加落實，才有機會放得更寬。