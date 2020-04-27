30名印度台僑將經韓國返台 一律集中檢疫
新冠肺炎延燒南亞，當地有台灣僑民決定撤離，指揮中心今天證實，除了5月初華航印度專機撤僑，4月28日另有30名滯留印度、馬爾地夫等地的台灣人將在印度搭乘韓國專機，29日再從韓國搭機返台。
今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會中，副指揮官陳宗彥表示，考量印度的新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）實際疫情可能比通報世界衛生組織（WHO）的數字還要嚴重一些，因此印度台僑回國後將比照華航印度專機民眾檢疫規定，一律集中檢疫，相關場所都已安排好。
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