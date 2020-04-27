30名印度台僑將經韓國返台 一律集中檢疫

「磐石艦上的傳播恐起於3月23日，因發病時間晚，對本土社區感染的風險非常小！」台大公衛學院27日指出，根據模型預估，艦上可能有42位確診。此外，與美國國衛院合作疫苗開發的高端公司，目前正進入動物試驗，台大公衛學院也呼籲，政府應比照歐美放寬法令，以加速疫苗的研發。

2020-04-27 15:27