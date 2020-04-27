社交距離還要多久？ 阿中：恐常態化

「台灣可能要保持社交距離到年底，甚至更久！」國民黨立委賴士葆27日於立法院詢問陳時中，目前已經連續14天無本土確診案例，指揮中心何時放寬社交距離限制？陳時中回應，由於WHO最新報告稱疫苗跟藥物的作用比想像中差，因此會「常態化」社交距離，民眾須以此前提進行活動。

不鼓勵也不阻止消費

賴士葆表示，雖然目前政府透過融資幫助業者度過難關，可是融資也是借錢紓困，最釜底抽薪的解決方法還是要消費，現在疫情趨緩，可是百業蕭條下，是否應該適度放鬆管制措施？ 陳時中表示，目前不鼓勵去人多的地方消費，但不阻止消費。他說，如果能維持好社交距離而消費，指揮中心沒有反對的理由。

他也補充，相關機制要有嘗試機會，而且是具有彈性、可放可收的。陳時中說，台灣跟國外比起來算很安全，希望在維持社交距離下，逐步恢復經濟活動。不過賴士葆也質疑，雖然可以出去，可是因為篩檢率低，民眾還是會怕，有沒有考慮仿效國外設立快篩站？陳時中認為，台灣新冠肺炎確診率不高，所以不需要。

放寬長照探望

國民黨立委林德福則問，部長說適度放寬，讓大家半自由，會在哪些方面調整？陳時中回應，醫院的管制還是要做，但是以長照機構而言，在完整防護下 可以放寬探望，最多應該不超過1個鐘頭。另外，林德福也認為，磐石艦不受指揮中心掌握，讓外界觀感不好，而且縣市首長都很擔心。

他呼籲指揮中心應該加強防疫行動的力道。不過陳時中認為，需要等常態化的規則出來後，才能進行個案討論，指揮中心也會針對商務行動的規範進行研議，畢竟台灣是貿易的國家，他承諾在防疫跟經濟有衝突下，會作出適當的調整措施。

社交距離還要很久

國民黨立委曾銘宗問陳時中說，假設沒有意外，6月底國內疫情有沒有機會告一段落？陳時中認為有可能，不過他也補充，最近有WHO報告顯示抗體可能無用的論述，秋冬還是有可能再爆發疫情，因此國內有可能也要保持社交距離到年底，甚至是明年，「可能要等到疫苗、藥物研發出來再觀察。」

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