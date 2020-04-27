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艦疫判起於3月23日 學者：社區感染風險低

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
陳秀熙預估，磐石艦上可能有42位確診，但因發病時間晚，「對本土社區感染的風險非常小」。(Photo by Wikimedia Commons)
陳秀熙預估，磐石艦上可能有42位確診，但因發病時間晚，「對本土社區感染的風險非常小」。(Photo by Wikimedia Commons)

「磐石艦上的傳播恐起於3月23日，因發病時間晚，對本土社區感染的風險非常小！」台大公衛學院27日指出，根據模型預估，艦上可能有42位確診。此外，與美國國衛院合作疫苗開發的高端公司，目前正進入動物試驗，台大公衛學院也呼籲，政府應比照歐美放寬法令，以加速疫苗的研發。

磐石號恐3月23日傳播

台大公衛學院副院長陳秀熙指出，若以鑽石公主號的病例再生數（R0=5）推估，艦上的群聚感染比較有可能始於「3月23日的指標個案」（5日出航），而非出航前或停靠帛琉時。陳秀熙預估，在4月15日離艦之前，艦上可能有42位確診，但因發病時間晚，「對本土社區感染的風險非常小」。

陳秀熙認為，台灣當前的防疫措施還是以「境外阻絕、隔離檢疫和防止社區流行的減災計畫」為主，以爭取時間等待藥物以及疫苗開發。

籲政府修法利研發

與美國國衛院合作開發疫苗的高端疫苗總經理陳燦堅指出，目前全球約有70個團隊正在緊鑼密鼓研發中，大部分都是以病毒的「棘突蛋白」（負責和細胞結合），作為主要標的物。陳燦堅表示，現在已有4個團隊進入人體的臨床試驗，包含Moderna、Inovio、北京科興和牛津大學等團隊。

「目前高端疫苗和美國的動物試驗正順利進行中！」陳燦堅表示，歐盟和美國都有疫苗的「緊急使用授權」，因事態緊急，得以跳過、簡化或是同步進行若干開發階段。然而，台大公衛學院院長詹長權擔心，台灣行政部門的核准恐緩不濟急，呼籲政府應比照歐美的法令修正，並投入資金以加速疫苗研發。

卡介苗不見得有用

詹長權也強調，疫苗研發得需要高度的國際合作，為了證明有打疫苗的人是否真的免疫，臨床試驗必須區分實驗組與對照組（有打和沒打的人），過一段時間再觀察是否感染，但台灣的疫情趨緩，作為臨床試驗的環境並不適合。

談到預防結核病的「卡介苗」是否對新冠病毒有效，陳秀熙指出，雖然統計上顯示，全面施打卡介苗的國家確診和死亡率都比較低，但有可能存在其他變數，譬如施打卡介苗的國家GDP較高，才使得確診和死亡率低，因此不能妄加定論。

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