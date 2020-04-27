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台灣疫情6月底告一段落？陳時中：可能

聯合晚報 / 記者簡浩正／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球，也影響台灣各產業，不過台灣近來國內疫情確診病例已兩周未出現本土個案，昨日更出現零確診情形。立法院財政委員會今上午進行質詢時，國民黨立委曾銘宗問衛福部長陳時中，國內疫情是否可能在六月底以前告一段落？

衛福部長陳時中回應，是有這樣可能；不過，若到今年秋冬季時抗體、藥物和疫苗研發無法產生效果，那疫情在今年秋冬恢復的可能性相對高。

立法院財政委員會今天邀請行政院副秘書長及相關部會首長列席，專題報告「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例施行執行情形」，並備詢，陳時中也出席備詢。台灣新冠肺炎本土個案，因已兩周零確診，外界好奇，國內的管制政策是否調整？如酒店、舞廳可恢復營業，或是禁止出國、探病甚至社交措施等相關防疫措施放寬。

曾銘宗問到，對於民眾社交距離的模式需維持多久？陳時中說，生活回歸常態化，得視疫苗和藥物研發等情形，需要精確的科學驗證，目前看起來是有一點跡象。

曾銘宗進一步追問，是社交距離常態化短則維持兩、三年，長則維持更長？陳時中說，需要看藥物、疫苗研發速度與情況。

【記者吳姿賢／台北報導】歐洲多國研擬逐步解除防疫措施，國內醫界認為，台灣管制措施不像歐洲嚴格，除了戴口罩以外，生活一如往常，現在沒有放寬必要，尤其國境管制更要慎重以對。

台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎說，台灣管制不像歐洲嚴格，現在只戴口罩、管制人潮等基本防護，已是最小要求，現階段不用放鬆，且目前還有十個無明顯傳染源的確診案例，沒有進一步擴散可能是因為戴口罩有效，一旦放棄相關管制，感染破口可能擴大。

國境管制部分，李秉穎說，除非有國家確認地區疫情消失，入境台灣也許可以不用檢疫14天，但推估還要很久，因為即使歐洲疫情趨緩，也不代表沒有社區感染，目前國境管制仍是必要防護。

中國醫藥大學兒童醫院感染科主任黃高彬說，西歐、中歐疫情下降，但東歐、俄羅斯還在高峰期，台灣本土案例才55個，其他343個都是境外移入，對國人威脅相當大，預估國境管制還要持續一定時間。

台大醫院小兒感染部主任黃立民表示，管制要隨時視情況檢討，不過台灣限制不大，僅戴口罩、宣導保持社交距離，生活未受太多阻礙，因此目前沒有鬆綁必要，頂多有些地方限制會議人數，可考慮調整。

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