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台中兵推超前部署 「封城秀燕」錯在哪？

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導
台中市長盧秀燕提出將舉行封城兵棋推演，民進黨議會黨團即時封盧為韓國瑜的妹妹「封城秀燕」。(photo by 劉東皋／台灣醒報)
台中市長盧秀燕提出將舉行封城兵棋推演，民進黨議會黨團即時封盧為韓國瑜的妹妹「封城秀燕」。(photo by 劉東皋／台灣醒報)

「封城演義到底是演給誰看？」台中市長盧秀燕預先「兵推」封城演習的預告一出，市府電話被灌爆，民進黨市議會黨團也順勢封了盧秀燕是「封城秀燕」，批評盧秀燕不顧中央還有個防疫中心；盧趕緊說，市府只是預做推演，沒有真要封城。到底，這場封城演義的目的何在？

封城之說四起

受到敦睦艦隊出國敦睦造成的防疫破口影響，隨著高雄市長韓國瑜喊出「封城演習」不久，台中市長盧秀燕也在24日準備來一場封城演習；不過，民進黨議會黨團得知訊息後，早市府15分鐘召開記者會，批評盧秀燕此舉是有意護航作秀恐急的「封城秀急」韓國瑜，自己也淪為「封城秀燕」，成了封城秀急的妹妹。

不僅是韓與盧，台北市長柯文哲也在幾天前就說，台北市也要預做封城的桌上演練；在目前新冠疫情未曾稍歇之下，又有敦贖艦隊官兵造成的防疫破口，台灣雖還不到封城、封國的地步，但仍需要預做沙盤演習準備。盧秀燕在24日上午簡單說明了市府只是要進行府內的封城演習。

兵推不等於封城

25日周末上午，台中市才演了一場府內防疫兵推。盧表示，這只是為了超前準備，而非真要封城。由於事先已傳出台中會封城的流言，盧秀燕還說了句：「這只是市府內部兵推，謠言不攻自破。」盧秀燕之舉，還引起總統蔡英文在臉書發言，指明中央與地方若溝通不良，恐將帶來災難。

「外交」成破口

陳時中在前方打仗，行政院長蘇貞昌在後勤、行政上給予支援，搭配也算可圈可點；然而，一個敦睦艦隊（代表國防軍方）為了外交目的（代表的是外交部）而出航，卻差點造成台灣防疫以來最大的破口。

台灣醫療水準與公衛體系，是台灣數十年來建立的一個足堪全球表率的標竿，此一標竿與其歸功於一人，不如歸功於台灣整體醫學專家學者幾代傳承的優良水準。但就在全民慶幸台灣防疫成績受肯定時，只為了繼續的外交表功，此時還讓海軍敦睦鑑出巡友邦，身為總管國防、外交、國安的總統，豈無責任？

非民進黨的北、中、高三城城主，此時各欲表演封城演義，正凸顯了防疫意識不能有破口，包括國防與外交！

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