華航印度撤僑專機 指揮中心：外館協助陸路交通

華航將於5月初到印度新德里載送台灣民眾返台，但有台商反映到新德里搭機有難度，盼多點載送。指揮中心今天坦言，要多點載送有難處，將由外館提供解決陸路交通問題。

在外交部與駐印度代表處安排下，與世界台灣商會聯合總會等台商組織協商後，決定租用華航專機於5月4日晚間7時在新德里搭載南亞的台商與台僑返台。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天下午在記者會中表示，印度撤僑專機原有295人登記搭機，但目前僅143人向外交部登記，將等所有都細節敲定後才會執行。

不過，由於印度全國封鎖、國內航班停擺，許多住在加爾各答、孟買等其他城市的台商與台僑受限交通，無法前往新德里，據傳部分民眾因此放棄搭乘專機，希望包機能到其他城市載運台灣民眾。

陳宗彥指出，由於印度目前採取全面管制措施，機場航權申請必須和印度政府進一步討論，只能從既有的航點來處理，目前確實有接獲印度的台灣民眾反映可能面臨陸路交通問題，將由外館協助處理。

至於機票價格，陳宗彥說，將由華航、當地台商共同協議細節，最近韓國也有一架協助返國專機，韓國在價格上也不是過去單程的價格，畢竟是空機協助民眾返國，可能無法用單程價格思考。

陳宗彥說，印度返國民眾將事先做好健康狀況回報，在專機上也會安排適度防護、座位距離安排等，返國後直接進入集中檢疫所隔離。