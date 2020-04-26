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14天無本土病例 陳時中：考慮適度放寬防疫措拖

中央社 / 台北26日電

由於國內已經連續14天沒有本土確診個案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，有在研議是否適度放寬現行的防疫措施；同時也想如何保持現在既定的成果。

由於國內已經連續14天沒有本土確診個案，陳時中表示，觀察的時間長一點再高興還來得及，14天是第一波觀察期，有相關的症狀發展得比較慢，持續注意是必要的。

對於現行的防疫相關措施，如酒店停業、禁止探病、禁止出國等，是否有計畫重新研議，陳時中指出，沒有要「重新研議」，但有研議是否要適度放寬，不管是超前準備、開放準備都是要做的，怎麼樣讓既定的成果能夠保持，是現在一直在想的。

此外，媒體另外提問，敦睦艦隊疫情爆發至今已經7天，沒有大規模是否能說已經掌控。陳時中認為，目前「只能說初步比較放心。」

陳時中指出，就他目前印象中還有1個在住院，17個有症狀在檢疫所中；艦隊個案於17日召回，18日進檢疫所，算是有8、9天，第一波最緊張的時候已經過去，這幾天沒看到有社區確診案例，「只能說初步比較放心，到14天能鬆一口氣」；還是有自主管理，才能完完全全安心。

陳時中另外強調，敦睦艦隊是獨立事件，絕不是因為當時台灣零確診才故意回來；在海上待很久的時間，只是當時社會的氛圍有些掃興，不是他們故意的，是獨立事件。

至於日前曾和一名確診士兵同時間在健身房內的台鐵車長，因出現肺浸潤的症狀而接受採檢，指揮中心今天證實已經3採陰性。

新冠肺炎 陳時中

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