車長二採陰性 台鐵：執勤貨車 未接觸乘客

台鐵列車長因曾和敦睦艦隊確診者同在某健身房運動，主動通報篩檢，隨後出現發燒、肺浸潤等症狀，儘管一、二採皆陰性，仍引發台鐵內部人心惶惶，需等待三採的結果。台鐵局表示，該車長執勤貨物列車，未與旅客接觸，掌握的接觸者已通知加強自主健康管理，值勤列車及所經場站均已完成消毒。

該名車長在台鐵服務超過五年，八日出現輕微咳嗽、有痰等狀況，十六日在健身房運動，十七日休假，十九日搭台鐵莒光號到台東，在台東宿舍休息一晚，廿日執勤貨物列車前，在加祿站調車時進入行車室休息，隨後與兩名軍方押運人員一同至潮州，貨車於潮州由另名列車長換班。

台東火車站長楊舜安表示，這名車長十九日當晚搭莒光號時是坐在專屬的單獨車長室，未和乘客接觸，抵達台東後直接入住二樓乘務人員備勤房舍。台鐵表示，這名車長於廿日被通知要做篩檢，廿二日一採陰，前天至醫院第二次篩檢，但因有發燒等症狀，被留置醫院 。

交通部長林佳龍說，由於是貨車的車長，接觸對象比較單純，但還有出入幾個車站，另有兩位車長和幾位同仁有接觸，都自主健康管理中。

據了解，貨車沒有空調設備，在守車會開窗通風，且守車無一般乘客座位，空間算寬敞。台鐵內部調查車長接觸史，但不少員工表示「已經不記得了」。台鐵內部人員擔心，該名車長接觸不只四人，有些員工疑似有接觸史，卻沒被告知要怎麼做，不知如何應變，只好先自主健康管理。

台鐵產業工會直言，不論司機、車長、車勤及站員，在非乘務時間都會在各站的宿舍休息室休息，但宿舍休息室的消毒換床單是每三天一次，超過十人一起使用同個房間寢具；工會呼籲加強各地宿舍的清潔頻率，由過去的三天改為每日。

台鐵說，不能透露接觸者的人數，但這名車長執勤時皆全程戴口罩，且要求員工每日上、下班量測體溫，酒精消毒及配戴口罩；備勤宿舍定期消毒作業，列車每日至少清潔消毒一次。