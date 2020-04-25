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防疫隔離奔喪難 殯儀館外遙望鞠躬送最後一程

中央社 / 台北25日電

有民眾日前因家人過世，緊急從國外返台奔喪，但他需集中檢疫。中央流行疫情指揮中心「技巧性」安排防疫專車行經殯儀館外，讓他可對死者鞠躬，完成送家人最後一程心願。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，部分居家隔離、檢疫者，因二親等親屬身故或重病等社會緊急需求，需外出奔喪或探視，基於人道考量，在嚴格條件下可申請外出。需檢疫滿5天且沒有症狀，還需自費採檢，陰性才允放行。無論探病、奔喪或辦喪事，都以一次一小時為限。

指揮中心副指揮官陳宗彥晚間接受中央社記者採訪時表示，從疫情一開始到現在，有很多人在居家檢疫或隔離期間，遇到家裡有人過世都沒辦法出門，甚至有些人可能因身分管制無法返國，因疫情造成家庭遺憾。

陳宗彥說，考慮到目前疫情的狀況，適度給予一些放寬，但設下相對嚴格的條件，提醒大家，疫情不能鬆懈，在真正解除危機前，都要維護身體健康。

據了解，最近有一名個案，因直系親人過世，緊急返台奔喪。因個案自知回國需集中檢疫，無法自由外出，回國前就向指揮中心求助，希望能到家人靈堂致意。

因殯儀館也在桃園，指揮中心協調接機的防疫專車，技巧性地經過殯儀館外，讓個案可以對著靈堂方向對死者鞠躬。雖然指揮中心能做的很有限，但盡量協助，在兼顧防疫之餘也能完成個案微小的心願。

疫情指揮中心發言人莊人祥晚間接受中央社訪問時說，曾提出相關需求的居家隔離或檢疫者約10至20人，受限規定都無法前往。過去無法開放的原因是前一陣子從國外回來的民眾境外移入案例較多；但考量人道需求，且最近開放自費採檢醫院可解決採檢無門的問題，開放有條件奔喪探病，讓防疫兼顧人情。

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