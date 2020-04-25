外界憂敦睦疫情成社區破口 陳時中：目前都沒有

敦睦艦隊群聚案持續傳出確診病例，外界擔心影響社區防疫。指揮官陳時中今天說，敦睦艦隊確診者接觸者都在匡列中，觀察重點是有沒有往外擴，但目前為止都沒有。

中央流行疫情指揮中心下午宣布，磐石艦再添一名實習生感染新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），群聚累計31人。

媒體關心，敦睦艦隊群聚案觀察關鍵期是否為4月底，如果能過就是過關，還是有零星社區接觸會爆發本土疫情疑慮。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這波敦睦艦隊是獨立事件，除了艦隊本身，也關心相關接觸者是否受到感染。這些都在匡列之中，現在要觀察這條線是否有往外擴，如果有可能就是危機，但目前為止都沒有。

此外，有媒體提問，高雄市府公布疑似個案後又說是陰性，醫界認為會引起恐慌；陳時中則說，沒有規定不能講，但事實上每天通報1800件，把1800件都公布出來，「其實沒有幫助」，讓人心慌而已，針對疑似確診做好匡列才是最重要的事情。

關於敦睦艦隊染疫者病況，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，艦隊群聚案原有7人無症狀，但後續有1人有症狀；染疫的30人中，大部分都是輕症，只有1人有肺炎，但還需陸續觀察追蹤。