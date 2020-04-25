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居家檢疫個案疑吸笑氣引起不適 送醫觀察

中央社 / 桃園25日電

桃園市蘆竹區一名居家檢疫個案今天凌晨傳出疑似在住處吸入笑氣後，出現肢體無力、頭暈現象，桃園市政府衛生局表示，由於當事人一度失聯，被發現身體不適後已送往醫院觀察。

桃園警方表示，蘆竹區一名居家檢疫個案，凌晨疑因吸笑氣出現肢體無力、頭暈現象，警方接獲衛生單位通報後到場查看。

桃園市政府衛生局接受中央社記者訪問時表示，民政單位在聯絡這名居家檢疫個案時，發現無法即時聯絡當事人，因此會同區公所、警察、衛生等單位人員上門查看。

衛生局初步瞭解後指出，當事人因為身體不適，先送往醫院觀察，至於是否送往隔離所，仍須看後續評估。

新冠肺炎 COVID-19 居家檢疫

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