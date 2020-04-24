防疫查逾期停留移工2074人 印尼越南居多
移民署今天表示，受新冠肺炎疫情影響，配合中央防疫政策，推動「逾期停居留外來人口擴大自行到案專案」，查處逾期停居留的失聯移工1413人、非失聯移工661人，共2074人到案。
內政部移民署發布新聞稿指出，受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，推動「逾期停居留外來人口擴大自行到案專案」，以不收容、不管制、低罰鍰，鼓勵逾期外來人口（含失聯移工）主動投案，協助儘快返回母國。
移民署統計，從3月20日至今，查處逾期停居留的失聯移工1413人、非失聯移工661人，共2074人到案，其中被查獲980人、自行到案1094人，以印尼籍610人居多、越南籍329人次之。
移民署表示，除協助逾期停居留外來人口儘快返回母國外，防疫期間也配合中央流行疫情指揮中心及勞動部，透過移民輔導、臨櫃受理、網路社群等管道，針對外來人口進行宣導。
移民署指出，呼籲逾期停居留滯台的外來人口，在專案期間可主動投案，也請民眾協助宣導，鼓勵認識的逾期外來人口主動投案，相關資訊可撥打「0800-024-881」專線洽詢。
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