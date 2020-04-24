快訊

學不來台灣科技追疫 美式疫調「超老實」

被封城遺忘的巨獸？烏干達動物園的瘟疫生存危機

防疫查逾期停留移工2074人 印尼越南居多

中央社 / 台北24日電

移民署今天表示，受新冠肺炎疫情影響，配合中央防疫政策，推動「逾期停居留外來人口擴大自行到案專案」，查處逾期停居留的失聯移工1413人、非失聯移工661人，共2074人到案。

內政部移民署發布新聞稿指出，受新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，推動「逾期停居留外來人口擴大自行到案專案」，以不收容、不管制、低罰鍰，鼓勵逾期外來人口（含失聯移工）主動投案，協助儘快返回母國。

移民署統計，從3月20日至今，查處逾期停居留的失聯移工1413人、非失聯移工661人，共2074人到案，其中被查獲980人、自行到案1094人，以印尼籍610人居多、越南籍329人次之。

移民署表示，除協助逾期停居留外來人口儘快返回母國外，防疫期間也配合中央流行疫情指揮中心及勞動部，透過移民輔導、臨櫃受理、網路社群等管道，針對外來人口進行宣導。

移民署指出，呼籲逾期停居留滯台的外來人口，在專案期間可主動投案，也請民眾協助宣導，鼓勵認識的逾期外來人口主動投案，相關資訊可撥打「0800-024-881」專線洽詢。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

借鏡新加坡疫情 侯友宜籲關注移工防破口

好康！防疫無法外出 在家輕鬆賺100元購物金

為扛龐大醫藥費來台工作 她儘速返國仍與病夫天人永隔

影／育達大學生宿舍轉型移工宿舍 苗縣府視察防疫環境

相關新聞

立委憂小三通船員未檢疫恐成破口 指揮中心出面回應

國民黨立委徐志榮今天表示，目前小三通貨船並沒有被暫停往來，但小三通貨船在到台灣本島前，會有一段從中國大陸到台灣離島的航程...

靠呼吸器維生新冠肺炎患者死亡率九成？ 張上淳這樣說

《美國醫學會雜誌》（JAMA）的最新研究顯示，靠呼吸器維生新冠肺炎患者死亡率達88%，幾乎來到九成，中央流行疫情指揮中心...

磐石艦再增1例 多人抗體陽性？今日新冠疫情必讀10件事

磐石艦上再增加一例新冠肺炎確診病例，另外昨天傳出艦上370多名官兵，已有驗出多人抗體陽性，指揮中心表示，結果還需互相比對...

影／台中兵推惹議 張廖萬堅：配合韓反罷免封城秀？

全台多縣市紛紛模擬封城防疫兵推，台中市長盧秀燕昨天預告明天跟進，很多市民摸不著頭緒，引起反彈。盧秀燕今天說，明天在市府兵...

韓國瑜喊醫護普篩 陳時中：資源有限應以科學基礎判斷

高雄市長韓國瑜有意要替轄內4000名醫護進行普篩，但卻飽受質疑，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，醫事人員風險高，第...

瑞德西韋爭議 陳時中：不懂WHO為何公開瞎子摸象資料

世界衛生組織（WHO）公開中國參與美國吉立亞醫藥臨床試驗的結果，其結果顯示失敗，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表...

中央地方疫調不同調 蘇揆：順時中

高雄市政府與中央疫情指揮中心不同調，市府希望針對敦睦艦官兵做疫調，不配合要開罰，但疫情中心指揮官陳時中則表示，官兵沒有接受疫調的義務。行政院長蘇貞昌今表示，有關防疫和該有的作為是很專業的，希望大家都能尊重指揮中心的專業判斷、規範和指引。

集中檢疫所增量能 5/3恢復收住移工

我國因應新冠肺炎疫情，拉高邊境防線，其中包括要求來台移工入住集中檢疫所兩周，不過近來爆發敦睦艦隊群聚感染、中國湖北兩架類包機返台，使我國集中檢疫所容額一夕間緊縮，中央流行疫情指揮中心為此暫停收住移工。指揮中心持續擴增集中檢疫所數量，預計5月底前陸續追加十處檢疫所，擬5月3日恢復收住移工。

國衛院帶領生技國家隊 藥品疫苗試劑支援平台成立

提升我國新冠病毒疫苗、試劑、藥物研發速度，國衛院透過支援平台，領航國內業界、學界一起組織國家隊，中央流行疫情指揮中心研發...

整理包／今再增磐石艦1案例！全艦累積30確診 台灣達428例

指揮中心21日公布，國內新增3例新冠肺炎確診個案，參加海軍敦睦遠航訓練支隊的軍校生，繼美國、法國現近千人確診的「瘟疫軍艦」後，我國也現軍艦染疫事件，疫情恐現變數，社區防疫再次面臨威脅。

我連四天新增確診都來自磐石艦 國內累計428人確診

我國新冠肺癌疫情持續，指揮中心指揮官陳時中今天在例行記者會中表示，本周連四天新冠肺炎確診都來自磐石艦，不僅沒有本土新增個...

磐石艦新增1例 全艦累計新冠肺炎30例確診

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增1例新冠肺炎病例，為30多歲男性，為敦睦艦隊磐石艦軍人。海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚...

熱門新聞

圖表看疫情／全球確診數突破271萬、19萬死 俄國病例又暴增

艦指部證實 陳道輝發簡訊坦承官兵扁桃腺發炎未回報

外洩實驗報告草稿：瑞德西韋無治療新冠肺炎療效

磐石艦抗體檢驗受關注 醫：日前檢出3人非在台灣感染

台口罩換美防護衣假的？藍批外交部連陳時中也騙

高雄市長韓國瑜宣布 高雄休閒娛樂八大行業將採實名制

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。