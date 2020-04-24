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誰說得算？多縣市模擬封城兵推 蘇揆：以指揮中心為準

指揮中心建置平台 加強武漢肺炎研發量能

中央社 / 台北24日電

中央流行疫情指揮中心今天宣布，已建置「新型冠狀病毒篩檢及分析技術支援平台」，整合國內生物安全三級實驗室，盼能加強研發量能。

疫情指揮中心平台小組組長司徒惠康表示，過去一個月針對武漢肺炎（COVID-19）建置支援平台，將本著「單一窗口、多元服務」的精神，因應藥物研發檢測、試劑、疫苗發展等，提供完整資源，滿足醫療界需求。

上述平台整合國內生物安全三級實驗室（Biosafety level-3 laboratory，簡稱BSL-3實驗室）的能量，提供病毒液測試、仿檢體測試、檢體測試、病毒融斑抑制實驗等服務。

司徒惠康表示，截至20日，平台已接獲19件申請案，涵蓋內容相當多元，包括檢驗試劑、疫苗、藥物，也有國際合作的案子，都會在初步評估後，分給研發組下的3個分組，加速審查和媒合。

另外，隨著武漢肺炎疫情持續，國內亟需病毒檢驗試劑。指揮中心今天發布的新聞稿指出，在疫情初期就已成立專案團隊，主動輔導國內指標性研發組織。

指揮中心指出，依照「藥事法」相關規定，廠商可提出緊急公共衛生需求的醫療器材專案製造申請，類似美國緊急使用授權（EUA）機制，以科學、合理、防疫需求為原則，加速台灣研發具有一定品質效能的新型冠狀病毒檢驗試劑。

新冠肺炎 COVID-19

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