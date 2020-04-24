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中央訂足跡公布5原則 高市：難適用所有防疫情境

聯合報 / 記者陳婕翎楊正海陳秋雲王昭月／連線報導
中央訂出公布足跡五大原則，高雄市衛生局長林立人表示，很難說完全適用所有的防疫情境。記者劉學聖／攝影
中央訂出公布足跡五大原則，高雄市衛生局長林立人表示，很難說完全適用所有的防疫情境。記者劉學聖／攝影

敦睦艦隊爆發群聚疫情，確診者發病期曾於社區移動，外界憂爆發大規模群聚，地方政府眼見火燒自家後院，公布大量透明足跡清單，甚至連官兵在哪間賓館跟女友親熱，都一清二楚，嚴重影響相關店家賣場生意，以及個人隱私，指揮中心發言人莊人祥表示，已發文通知地方政府公開疫調資料需遵守「五大原則」，務必保護隱私確診個案。

指揮中心早在四月一日公開「新冠肺炎確診個案資料發布原則」，以傳染病防治法第十條為原則，傳染病或疑似傳染病病人姓名、病歷及病史等有關資料者，不得洩漏，違者最高可罰四十五萬元。

這次指揮中心再度發函至地方政府，在「公布個案資料五大原則」中，第一項就是不得公開姓名、病歷及病史，且不能得以辨識個人資料；其次，不可公開個案任職單位，避免影響其營運；再者，個案曾活動公共場所及大眾交通運輸，原則得公開，但為避免影響其運作及營運，公開前應先溝通。

另外，可掌握人員名單的地點或場所，如旅宿業、餐飲業，以追蹤特定名單、不公開為原則；最後，疑似個案及接觸者，以不公布個人資訊為原則，以免造成恐慌。

台北市副市長黃珊珊指出，中央總算是有標準了，至於執行上是否有難度，黃珊珊說，中央有標準，台北市就會按標準去執行，如果窒礙難行部分，北市會向中央建議，但有標準總比沒有標準好，否則像之前大家亂成一團，爭相公布，反而不好。

黃珊珊表示，中央四月一日雖然公布確診個案資料發布原則，但從未授權地方政府可公布病例相關資料，無法比照辦理。

台中市長盧秀燕表示，中市府會配合中央防疫指揮中心的規範，落實地方政府的疫情調查任務，同時兼顧確診者個人隱私權，持續推展疫情調查。

高雄市衛生局長林立人表示，中央公布的這些原則，很難說完全適用所有的防疫情境，地方政府執行時，仍會去做綜合性的考量。當然在執行過程，地方政府不會去暴露病人的姓名，居住地等基本個資，原則上一定會兼顧病人的隱私與公共利益，「一切的防疫作為，完全是要對不特定對象，達到預警與提醒的目的」。

新冠肺炎 COVID-19 黃珊珊 傳染病 盧秀燕 隱私權 敦睦艦隊

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