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重偵查、輕執行？檢察機關的業務失衡現象

遏阻五一連假防疫破口 中部跨區聯防

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導
面對敦睦艦隊官兵造成的防疫破口，中部4縣市決定合作，推動共同合作防疫計畫。（photo by 劉東皋／台灣醒報）
面對敦睦艦隊官兵造成的防疫破口，中部4縣市決定合作，推動共同合作防疫計畫。（photo by 劉東皋／台灣醒報）

「補防疫破口，中部4縣市跨區聯防！」五一勞動節連假即將到來，基於生活圈的互動連結，台中市政府發起中彰投苗跨區共同防疫，針對10項生活圈防疫措施，由4縣市首長共同簽署防疫合作方案。主要內容包括大眾運輸乘客防疫處理機制、共同推動安心旅宿方案、民生物資互通、線上教學資源分享、長照機構與獨居老者關懷機制交流等。

近日受到敦睦艦隊部分官兵的交互感染、與官兵回台下船後四處行動所造成的防疫破口，各縣市都全力追查這些官兵的行走足跡，擔心疫情擴散；加上五一連假將屆，台中市長盧秀燕發起中部4縣市共同生活圈的防疫合作。她指出，從艦隊造成的疫情破口可得知，中部民眾處於緊密生活圈，面對防疫，只有地方縣市合作才能成功。

南投縣因屬觀光重鎮，縣長林明溱除對聯合防疫合作方案表達極力肯定外，也籲請中央，針對多處熱門景點是否進行人流管制，應統一訂出規範，提前部署宣布，地方將全力配合。苗栗縣也屬觀光產業重點縣市，縣長徐耀昌說，苗栗縣目前疫情尚稱緩和，但也不敢輕忽。

彰化縣由副縣長洪榮章代表出席與簽署。他指出，中央在3月底指定彰化縣為長照機構新冠肺炎群聚優先兵演的重點縣，彰化縣也提出防疫7大策略，包括設置疫病防治專區、醫院輕重症分流等。在中央未全面要求前，彰化縣也是最早規定民眾進出醫院需戴口罩；相關長照、醫護防疫規劃與經驗可互相交流。

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