台中／周六封城兵推 整合資源

台中市長盧秀燕指出，疫情變化莫測，市府至今已召開19次防疫會議、兩次演習，預計本周六上午舉辦兵棋推演，藉整合資源、擴大管制，推進各單位防疫作為。

盧秀燕指出，目前疫情防治還算OK，還不到封城鎖國的地步。疫情變幻莫測，要作最壞的打算、最好的準備，其實市府在3月底已預演兩次。

25日本周六上午正式演習，舉辦兵棋推演，藉由整合資源、擴大管制，推進各單位防疫作為，全力防堵疫情，並依中央防疫規範與指示，適時調整台中防疫作為。

另外，台中市政府與11家宮廟合作，提供現場參拜即時影像，今天起民眾可至市府民政局網站「宮廟防疫即時看」專區點選廟宇即時影像，依現場人流判斷是否前往參拜。

線上影像提供11家宮廟，包括大甲鎮瀾宮、大雅永興宮、北屯三官堂、北屯松竹寺、西屯惠來福德祠、西屯福壽宮、東區樂成宮、南屯萬和宮、清水紫雲巖、潭子潭水亭及豐原鎮天宮等11間宮廟即時監視影像。