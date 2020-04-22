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艦隊具抗體發燒實習生二採確診 張上淳：抗體病毒共存少見

歐美以抗體檢測擬定復工策略 陳時中：台灣不適用

中央社 / 台北22日電

歐美相繼提出以抗體檢驗結果，作為擬定復工策略的依據。指揮中心指揮官陳時中今天表示，此說法有其科學性，但在台灣並不適用。

歐美有國家為拚復工，打算根據民眾抗體檢測結果，擬定復工策略，盼讓有群體免疫的族群優先復工。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳在記者會中表示，一般而言，驗出抗體陽性確實代表人體內有抗體，不用擔心會再次感染，雖然抗體、病毒同時陽性的族群會占一部分，不過還沒有足夠證據顯示這類族群會傳染給他人，因抗體、病毒同時陽性者一方面病毒量很低，另一方面病毒也很難培養出來。

不過，抗體檢測作為復工策略是否可行，張上淳指出，當一個國家、地區歷經大規模社區感染後，做了封城決定，後續要恢復正常運作、生活，以此群體免疫思維擬定復工策略，算是合乎學理、常理的作法，但究竟有多少比例的人被感染至關重要。

以群體免疫力來看，張上淳說，如果只有1到3%民眾感染，社會要恢復正常運作相當有限，即便有10到20%也不是很足夠。ˋ

陳時中指出，這項說法確實有科學性，但在台灣並不適用，很難以此方式作為根據，對於公共政策上助益不大。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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