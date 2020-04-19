軍艦3官兵染疫 10多名應隔離者送高雄檢疫中心

中央社 / 高雄18日電
敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚，圖為磐石軍艦日前緩緩靠港。（軍聞社）
敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚，圖為磐石軍艦日前緩緩靠港。（軍聞社）

中央流行疫情指揮中心今天宣布新增3例新冠肺炎境外移入確診病例為海軍敦睦遠航支隊官兵。其中10多名應隔離檢疫者下午送進高雄一處檢疫中心，檢疫人員全副裝備嚴陣以待檢疫。

海軍敦睦遠航支隊出訪帛琉返國後，中央流行疫情指揮中心下午宣布有3人確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），遠航支隊的3艘軍艦共700多名官兵，將分別被送往北、中、南等多處集中檢疫所隔離採檢。

其中10多名應隔離檢疫者下午由軍用大巴士載送到高雄一處檢疫中心，全程戴口罩，而檢疫人員也不敢掉以輕心，穿上防護衣等全副防疫裝備嚴陣以待，依序唱名、量測體溫後引導進住宿舍，將隔離檢疫14天，隨後由化學兵進行嚴密後續消毒等工作，警方也派出員警進駐協助。

高雄市衛生局表示，已儘速掌握相關官兵疫調資料，以利後續追蹤及接觸者的健康管理。至於後續相關疫情，由中央流行疫情中心對外說明。

新冠肺炎 COVID-19

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