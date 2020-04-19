軍艦3官兵染疫 10多名應隔離者送高雄檢疫中心
中央流行疫情指揮中心今天宣布新增3例新冠肺炎境外移入確診病例為海軍敦睦遠航支隊官兵。其中10多名應隔離檢疫者下午送進高雄一處檢疫中心，檢疫人員全副裝備嚴陣以待檢疫。
海軍敦睦遠航支隊出訪帛琉返國後，中央流行疫情指揮中心下午宣布有3人確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），遠航支隊的3艘軍艦共700多名官兵，將分別被送往北、中、南等多處集中檢疫所隔離採檢。
其中10多名應隔離檢疫者下午由軍用大巴士載送到高雄一處檢疫中心，全程戴口罩，而檢疫人員也不敢掉以輕心，穿上防護衣等全副防疫裝備嚴陣以待，依序唱名、量測體溫後引導進住宿舍，將隔離檢疫14天，隨後由化學兵進行嚴密後續消毒等工作，警方也派出員警進駐協助。
高雄市衛生局表示，已儘速掌握相關官兵疫調資料，以利後續追蹤及接觸者的健康管理。至於後續相關疫情，由中央流行疫情中心對外說明。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言