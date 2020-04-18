快訊

海軍磐石艦染疫 前新江艦長曝艦艇防疫困難點

我國確診數少 陳時中認了有這隱憂

陳時中談防疫：人要自由 讓病毒不自由

中央社 / 台北18日電
陳時中。圖／指揮中心提供
陳時中。圖／指揮中心提供

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，「要讓人自由，而讓病毒不自由。」呼籲民眾一同遵守防疫措施，控制好疫情，人的自由才不會處處受到侷限。

指揮中心今天下午針對武漢肺炎（COVID-19）疫情召開記者會，媒體問及，有外國學者比較台灣和中國大陸的防疫措施，認為「自由是對抗疫情的最佳解藥」，請教陳時中的看法。

對此，陳時中說，疫情期間人民配合很重要，台灣就因為人民的素質，目前防疫策略還算成功。

陳時中談論「自由」對防疫的意義，認為目標是：「要讓人自由，而讓病毒不自由。」民眾謹守社交距離、勤洗手、遵守防疫規範，就能避免病毒傳播，讓生活不至於到完全無法照常進行的地步。

另外，美國總統川普17日透過推特推文，公開指出台灣衛生官員於去年12月31日警示世界衛生組織（WHO）武漢肺炎有人傳人狀況，卻遭WHO忽略。

陳時中今天表示，很多民眾在爭論，到底是台灣還是中國大陸先通報WHO。其實各方看到這樣的訊息，就應該提高警覺，台灣就是對武漢傳出的訊息產生高度懷疑，因此通報WHO，一方面盡世界公民的職責，一方面也是為了保護台灣人民。

陳時中說，那時就是判斷已經「高度人傳人」，才會開始針對武漢飛回台灣的班機做登機檢驗。他說，當時還遭批評這樣的措施沒用，但台灣仍是提前部署，即便會造成民眾許多不便。

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

延伸閱讀

防疫工作不可大意 陳時中妻受邀演奏「叫我獻花但我不敢去」

敦睦艦隊確診者 陳時中：會留下接觸者手機傳簡訊提醒

首例軍艦群聚同船700多人 陳時中：接觸者自主健康管理

憂我軍艦群聚成軍事版「鑽石公主號」 700人集中檢疫

相關新聞

我國新冠輕症初期症狀 張上淳：乾咳、發燒最多

395例中無症狀輕症占70.4％，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，分析我國輕症患者的症狀，初期主訴的症...

海軍磐石艦染疫 前新江艦長：艦艇防疫困難重重

敦睦艦隊磐石艦三名官兵確診新冠肺炎，有前海軍艦長表示，海軍認真執行分艙分食、分工分流、每日量測三次體溫，都沒發現任何症狀...

打臉國防部敦睦艦隊戴口罩 帛琉大使臉書照還原真相

指揮中心今公布，我國敦睦艦隊爆首例軍艦確診新冠肺炎，目前已有3人確診，國防部稱，軍官在帛琉活動全程戴口罩，但從帛琉大使臉...

22人無症狀感染者 有1人時陰時陽長達41天

中央流行疫情指揮中心今分析395名確診案例，其中有22人為無症狀感染者，而其中一人完全解隔離長達41天，中央流行疫情指揮...

影／3天一片急改一天一口罩 國防部：與爆發確診無關聯

國軍零確診破功，中央流行疫情指揮中心今天(18日)下午新增3名境外移入確診病例，3名皆為日前才剛返國的海軍敦睦艦隊上的官...

後295例解隔離速度快 張上淳點出二大可能原因

中央流行疫情指揮中心今分析我國395名新冠肺炎確診案例，發現前100例確診案例與後295例比較，發現後295例解除隔離的速度較快...

軍醫研判與個人隱匿 官員：不能據此稱海軍隱匿疫情

海軍15日在立法院公開保證敦睦艦隊官兵健康沒有問題，今日卻有三名官兵確診，問題出在哪裡？國防部已調查出其中兩人肇因，一人...

首例軍艦群聚、翡翠灣福華收攤 新冠疫情今日必讀10件事

連續兩日「零確診」後，今天一次新增3例確診，且是首例軍艦群聚，700多人全數召回集中檢疫，另外東南亞入境防疫規格升高，美...

軍艦確診三人都有嗅覺異常 國防部：軍醫確實掌握資訊

中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增3例新冠肺炎境外移入病例(案396、397、398)，均為20多歲男性，在我...

敦睦官兵放假前一刻立委還幫踩煞車 海軍說法原音重現

海軍本月15日在立法院外交及國防委員會宣稱，敦睦艦隊官兵已進行檢疫，健康「都沒有問題」，當日結訓典禮完就可以休假。結果根...

台確診數少具抗體者也少 陳時中坦言是隱憂

我國過去四天內有三天未出現新冠肺炎病例，令人振奮，但今天又傳出三名軍艦學生確診，疑似從境外遭到感染，因此國內防疫工作仍不...

軍艦染疫若成國軍破口 國防部有無失職？

今天最重要的新聞，並未登在晚報上，但我們追了一整個早上；就算一時無法刊登，但記者仍堅持查證、再查證。 對疫情當下來說，沒有新聞，就是好新聞，因此，早上一時找不到可以上頭版的報導，最後編輯台選了世衛組織首度公開稱讚台灣的內容，但世衛對於是否讓台灣加入世衛運作，仍推說要會員國的同意。

熱門新聞

韓國瑜罷免案通過後馬上接到這通電話 網友：國民黨真的急了

我增3新冠肺炎確診 指揮中心證實是首例軍艦群聚

敦睦艦隊染疫？高市衛生局：接獲疑似個案

圖表看疫情／美新冠肺炎病例破70萬 全球已逾15萬人喪命

接國民黨中常委 韓國瑜：讓南部聲音被聽見

質疑WHO動作慢 川普：為何不理會台灣的示警郵件

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。