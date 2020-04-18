陳時中談防疫：人要自由 讓病毒不自由

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，「要讓人自由，而讓病毒不自由。」呼籲民眾一同遵守防疫措施，控制好疫情，人的自由才不會處處受到侷限。

指揮中心今天下午針對武漢肺炎（COVID-19）疫情召開記者會，媒體問及，有外國學者比較台灣和中國大陸的防疫措施，認為「自由是對抗疫情的最佳解藥」，請教陳時中的看法。

對此，陳時中說，疫情期間人民配合很重要，台灣就因為人民的素質，目前防疫策略還算成功。

陳時中談論「自由」對防疫的意義，認為目標是：「要讓人自由，而讓病毒不自由。」民眾謹守社交距離、勤洗手、遵守防疫規範，就能避免病毒傳播，讓生活不至於到完全無法照常進行的地步。

另外，美國總統川普17日透過推特推文，公開指出台灣衛生官員於去年12月31日警示世界衛生組織（WHO）武漢肺炎有人傳人狀況，卻遭WHO忽略。

陳時中今天表示，很多民眾在爭論，到底是台灣還是中國大陸先通報WHO。其實各方看到這樣的訊息，就應該提高警覺，台灣就是對武漢傳出的訊息產生高度懷疑，因此通報WHO，一方面盡世界公民的職責，一方面也是為了保護台灣人民。

陳時中說，那時就是判斷已經「高度人傳人」，才會開始針對武漢飛回台灣的班機做登機檢驗。他說，當時還遭批評這樣的措施沒用，但台灣仍是提前部署，即便會造成民眾許多不便。