三度「0確診」是警訊？楊志良：台灣未來情勢恐不樂觀

台灣在新冠肺炎（COVID-19）疫情下防疫有成，本週已迎來第三日零確診，讓疫情指揮中心指揮官陳時中終於鬆口坦言：「疫情有趨緩」，令台灣民眾歡喜不已。不過，前衛生署長楊志良卻感到擔憂，他認為台灣雖感染人數少，但這也意味著有「抗體」的民眾不多，恐怕無法有效防止疫情傳染。

前衛生署長楊志良於本月16日上電台節目「POP搶先爆」受訪，他在節目中表示，目前最先控制住疫情的國家為中國，儘管可能有黑數，但在大規模感染後，大多數的人都已具備免疫力；楊志良坦言，「台灣將來也很危險，因為我們感染的人很少，代表我們有抗體的人很少」，就算有藥物問世，也無法有效控制病毒傳染。

楊志良認為，最先恢復經濟產能的國家可能是中國，對比疫情仍嚴峻、防疫物資缺乏的美國，「假如中國先恢復生產、美國持續這樣下去，今年全球的GDP雖整體下調，但中國可能會變成第一」，若中國果真強勢崛起，恐怕對台灣有不利的影響，因此他認為國安會應先思考疫情過後的因應對策。

針對全球疫情的發展，楊志良仍抱持著憂心的態度。儘管中國部分城市有疫情復發的情況發生，但他認為相較於歐美，中國對於新冠肺炎疫情的控制還是比較好。楊志良也透露，自己對台灣的防疫相當有信心，但對於台灣未來的發展情勢並不樂觀。