台灣連兩天零確診！揭「醫護手」背後真相 網友都哭了

新冠肺炎蔓延全球，台灣連兩天零確診，累積病例仍維持在395人，讓人微微的鬆了口氣，但疫情中心指揮官陳時中指出「仍不能鬆懈」，海巡署長室在臉書貼出了一張醫護人員手掌，只見照片內滿是乾裂、破皮，這四個多月的疫情轟炸，讓他們感到身心俱疲，網友看了覺得十分不捨，紛紛感謝並且替他們加油打氣！

臉書「海巡署長室 Coast Guard」17日貼出了一張「手掌照」，發文寫著這雙滿是乾裂、破皮的手來自一位護理師，醫護人員每天都在擔心台灣又增加了幾個確診，在哪發生的，四個多月以來的疲勞轟炸，真的讓他們身心俱疲。

內容提及，前陣子餐飲業拒送醫院的事件，其實醫護人員比誰都害怕有病毒殘留身上，意外成為病毒散播者，因此在高風險環境中，每天都要洗上百次的手，而在過度使用有刺激性的酒精後，皮膚角質層水分被帶走，就產生了乾裂、破皮的現象，但為了保護病人、自己、更保護家人，因此就算傷口劇痛，還是顫抖著雙手不斷噴上。

正當大家為了兩天的零確診雀躍時，一線醫護人員沒有停下腳步，仍是用這雙充滿傷口的手來守護台灣，大家可以替他們加油，但其實他們最單純的希望，在連假時，旅遊景點不要再出現人擠人的瘋狂景象，這樣就好了。

網友看完也很不捨一線護理人員，還有充滿破皮的手，紛紛留言替他們打氣「謝謝守在第一線的所有醫護人員」、「診所的我們也逃不了，在醫院底我想更慘，大家一起加油」、「辛苦第一線的防疫人員，我沒辦法站第一線，但是我會自我管理不添亂增加你們的麻煩。」、「這是最美、最有力的手～第一線人員辛苦了！」、「這雙手讓人心疼…好！我會乖乖聽話，放假期間不出門了～」、「滿滿不捨」。