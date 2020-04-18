名家破解新冠肺炎╱翁瑞宏：國力、策略 左右疫情程度

新冠病毒全球大流行，全球面對二次世界大戰以來最嚴峻的危機。中國大陸疫情趨緩，義大利死亡人數超越中國，美國超中趕義，成為疫情最嚴重的國家，死於新冠肺炎人數已是九一一恐攻的數倍。但一度爆發流行的韓國控制疫情有成，德國感染人數雖多，致死率明顯較低，甚至有餘力對義大利和法國伸援。

雖然說病毒之前，人人平等，但中山醫學大學公衛學系教授翁瑞宏指出，傳染病的嚴重程度受人口密度及人口結構影響，而國力及防疫策略的選擇，也影響疫情的嚴峻程度。

人口密集爆傳染病 紐約慘遭重擊

翁瑞宏利用「SEIR模型」說明，疾病傳染過程分為易受感染期（Susceptible）、暴露期（Exposed）、傳染期（Infectious）、復元或死亡期（Recovered），經過此一循環造成感染與死亡，但大多數人因此在感染後痊癒而獲得集體免疫力。因此，傳染病爆發的重要條件便是人口密集，而大流行容易對人口密度高的大都會造成重擊，例如紐約。

這次新冠肺炎的傳播受到幾個因素影響，除了人口密集，還有交通便捷與國際移動。疫情最早從武漢傳出，武漢是人口逾千萬的城市，接下來傳出疫情的也多是人口密集與國際往來頻繁的城市；另一個重要因素是人口結構，老年人口較多的國家，此次受創嚴重，老年人口占比達二成三的義大利，即是一例。

邊境管制自發戴罩 台灣防疫有效

傳染病爆發的特色是患者呈等比級數增加，十傳百、百傳千而致大爆發，目前因疫情受創的許多城市都能看到這樣的趨勢。反觀台灣，雖有零星社區感染，且前一陣子境外移入病例大增，但一直未見感染人數如十的二次方速度向上增加。翁瑞宏認為，顯示邊境管制和民眾自發戴口罩有一定成效，我國顯然沒有社區傳播現象。

疫情讓我們直視自己，身為世界強權的美國因疫情呈現混亂狀態，讓人意外，其實也不意外。翁瑞宏分析，醫療政策與政治息息相關，美國此次暴露出來的問題包括醫療人力與設備不足，很難想像國富力強的美國欠缺呼吸器，連醫護人員的防疫物資都不足。

美公衛徒具形式 德根基深控疫情

美國聯邦權力雖然下放給地方，但資源並未到位，舊金山最早發布緊急命令，是求救訊號，也是物資缺乏的證明。加上美國總統川普執政後，自由經濟主義當道，更大刀砍了前任總統歐巴馬的健保方案，疫情一來，雪上加霜，更凸顯美國的公共衛生基礎只是徒具形式。

相較之下，德國新冠肺炎致死率低於其他國家，主要是保留醫療實力，患者能得到妥適治療，痊癒後回到社區，也可以增加群體免疫力。翁瑞宏指出，德國醫療根基深厚，從工業革命即打下基礎，製藥工業也強；新冠病毒案例多為移動者和旅行者，雖然德國近年採取開放移民政策，但對移動者的管理也有助控制疫情。

觀察世界各國控制疫情，中國大陸採取非人道手段來圍堵與分流，韓國大量篩檢，歐美還在與疫情奮戰。我國是不是應該進行社區普篩？翁瑞宏認為，歐洲多國無自然邊境，人員流動難以掌控，但台灣可以利用邊境管制爭取時間，現階段還是應針對潛在高感染性的對象進行採檢，比較符合效益。