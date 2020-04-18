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4天3度0確診 陳時中：疫情趨緩

聯合報 / 記者陳婕翎陳雨鑫羅真、編譯胡夢瑋／綜合報導
國內新冠肺炎病例四天內三度「零確診」。適逢周末到來，疫情趨緩讓許多民眾安心不少，好心情全寫在臉上。 記者林澔一／攝影
國內新冠肺炎病例四天內三度「零確診」。適逢周末到來，疫情趨緩讓許多民眾安心不少，好心情全寫在臉上。 記者林澔一／攝影

昨天國內無新增新冠肺炎確診病例，這是繼四月十四日、十六日後，四天內三度「零確診」。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天鬆口，指「疫情趨緩」，但請國人不能鬆懈，嚴守社交距離、勤洗手等，維持成果；另外，東南亞疫情有升溫跡象，擬比照歐美強化入境管制，近期公布。

英國和美國七州延長居家避疫

台灣零確診，但全球疫情延燒，英國和美國七州宣布延長居家避疫。英國確診人數逾十萬，死亡人數接近一點四萬，排名全球第五，官方數據只涵蓋醫院死亡人數，實際死亡人數可能更高；美國疫情同樣嚴峻，光紐約州確診人數即逾廿二萬，超過一點二萬人喪生。

英國首相強生感染新冠肺炎，擔任代理人的英國外相拉布十六日宣布，避免新冠病毒繼續散播，將延長禁足令至少三周。

美國紐約州長郭謨於十六日記者會指出，即使禁足令自三月廿二日起實施，死亡人數持續上升，「這仍在以非常悲劇的速率進行」，宣布延長居家避疫命令至五月十五日。郭謨表示，這是他與東北部其他州討論後的決定，紐約市已準備一點一萬個旅館房間作為隔離場所，且十七日起要求居民在公共場合戴口罩，並與他人相隔一．八公尺。

歐美疫情未見緩和，我國自今天零時起，入境民眾過去十四天曾有歐洲、美洲旅遊史，登機前應出示符合居家檢疫條件資料，若家中有慢性病、長者、幼童者，一律入住防疫旅館。陳時中表示，研擬東南亞入境者比照歐美，採取嚴格居家檢疫規範，他說：「東南亞疫情蠢蠢欲動，應該很快就會宣布」。

各國解禁看似遙遙無期，但我國已著手準備「解禁防線」。陳時中說，面對未來可能增加的外國旅客，不會採取「入境廣篩」，但計畫擴大檢疫旅館量能，入境旅客未找到檢疫旅館，就不能登機。

緊急情況需赴東南亞 開放自費採檢

昨天也宣布民眾自費檢驗新冠肺炎新規定。外交部彙整目前印尼、越南、泰國、緬甸、柬埔寨及孟加拉等國，要求因旅外親屬事故或重病等緊急特殊因素申請入境者，需附未感染新冠肺炎證明。指揮中心基於人道考量，開放需入境上述國家者自費採檢，一次約四千元至一萬元不等，國內包括台大等七家醫院提供服務。

指揮中心發言人莊人祥表示，有需求者即日起可向提供自費檢測服務醫院提出申請，必須填寫申請表，並附電子機票等購票證明外，也需附申請入境原因相關文件，如他國醫院住院證明等。

新冠肺炎 COVID-19

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