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巴西患者用奎寧喪命 張上淳：國內無人有副作用

中央社 / 台北17日電
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。圖／聯合報系資料照
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳。圖／聯合報系資料照

巴西有多人使用奎寧類藥物後引發嚴重副作用死亡。指揮中心專家召集人張上淳表示，劑量多寡、本身疾病等是造成副作用關鍵，國內因劑量安全，至今未有副作用狀況出現。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，奎寧類藥物被視為可能用藥之一，列入國內治療指引，也有患者使用後痊癒出院。

不過，近期有巴西研究指出，多名患者使用奎寧類藥物後出現嚴重心臟副作用，甚至死亡，導致臨床治療計畫喊卡。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳今天下午在記者會中表示，使用奎寧類藥物時，若劑量過高或患者原有其他疾病，可能會引起心臟副作用，目前各國都在嘗試使用不同劑量或合併其他藥物治療。

張上淳指出，由於奎寧類藥物是風濕免疫科常用藥物，因此台灣在一開始使用時就曾諮詢相關醫師及藥物動力學專家，採取比較安全的建議劑量。

張上淳說，目前國內提出的指引，有要求醫師告知病人相關風險，現在至今還未遇到有副作用狀況出現。

新冠肺炎 COVID-19

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