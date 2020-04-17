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旅美返台夫妻遭檢方調查 陳時中：有隱匿就送辦

中央社 / 台北17日電
指揮中心指揮官陳時中。聯合報系記者陳雨鑫／攝影
指揮中心指揮官陳時中。聯合報系記者陳雨鑫／攝影

桃園地檢署昨天啟動調查，釐清長期旅美確診病例案384、393是否隱匿病情。疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，只要疫調認為有隱匿疑慮就會送辦，沒隱匿一定保護到底。

國內近日確診武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）的個案中，案384、393為長年旅居美國的夫妻，不僅衍生出刻意回台免費接受治療等爭議，更傳出有隱匿疫情嫌疑。桃園地檢署昨天啟動「防疫處理小組」，將釐清案384、393是否涉及刑事或行政責任。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，防疫人員在疫調時，若認為個案有隱匿疑慮、觸法可能性，都會移送司法單位處理；檢察官若認為有問題，也能主動展開偵辦。

陳時中說，如果民眾入境時在健康聲明書中註明有身體不適症狀，疫調人員不會刻意刁難、逼問身體不適為何還能搭機，呼籲民眾有任何症狀盡量寫，「沒有隱匿，國家就一定保護他到底。」

新冠肺炎 COVID-19 陳時中

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