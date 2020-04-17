指揮中心：新冠肺炎確診者遺體 仍有可能帶病毒
泰國出現疑似「屍傳人」案例，法醫接觸武漢肺炎確診者遺體後被染病。中央流行疫情指揮中心今天指出，剛過世的遺體，確實可能仍帶有病毒，仍須做適當防範。
媒體報導，泰國一名法醫疑似因接觸確診者遺體，被感染武漢肺炎（COVID-19）。中央流行疫情指揮中心下午召開記者會，專家諮詢小組召集人張上淳兩次回答媒體提問，證實「屍傳人」確實可能發生。
張上淳表示，剛過世的確診者，身上病毒當然是存在的，甚至包括其衣服、周遭接觸過的物品、生活環境，也都可能帶有病毒，如果沒有做好適當防範，就會造成病毒的傳播。
張上淳說，病毒在環境中幾天後才會自然死亡，遺體通常會立即處理，不會放太多天。台灣對於確診者遺體處理，已有一套標準作業流程，和隔離病室的規範類似，醫護人員怎麼穿，處理遺體人員也就要怎麼穿，包括法醫在內，都是一樣的防護標準。
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