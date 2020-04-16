指揮中心成立法制組 精進防疫保護民眾權益
中央流行疫情指揮中心防疫作為屢遭外界質疑法源依據；指揮官陳時中今天說，有些防疫作為牽涉法律爭議，已成立法制組，研議精進防疫作為而不違背民眾權益保護和法規。
因應國際2019冠狀病毒疾病嚴峻疫情，中央流行疫情指揮中心陸續祭出強度相對較高的超前整備防疫手段，如限制醫護、民眾出國，若民眾「明知故犯」出國染疫還可能被公布姓名，或是剝奪曾引發檢疫所品質討論的英國情侶防疫補償，都曾被質疑法源不明、過度擴權。
陳時中下午在記者會回應媒體提問有關染疫者帶症狀搭機時表示，認同在機上應該有一些防護作為，可避免疫情擴大，但牽涉到一些法律爭議，決定新成立法務組，研議如何精進作為，但不違背相關的規範。
原本防疫相關法務工作是由疾管署法務單位負責，指揮中心二級開設時，衛福部法規會也參與，一級開設後法務部也加入。
陳時中說，由於目前很多防疫事務和生活限制、基本權利都息息相關，希望更細緻、迅速安排相關工作，本來法務在行政組裡，也特別拆開來成立法務組，由法務部次長陳明堂主持，已在14日正式啟動成立。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言