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指揮中心成立法制組 精進防疫保護民眾權益

中央社 / 台北16日電

中央流行疫情指揮中心防疫作為屢遭外界質疑法源依據；指揮官陳時中今天說，有些防疫作為牽涉法律爭議，已成立法制組，研議精進防疫作為而不違背民眾權益保護和法規。

因應國際2019冠狀病毒疾病嚴峻疫情，中央流行疫情指揮中心陸續祭出強度相對較高的超前整備防疫手段，如限制醫護、民眾出國，若民眾「明知故犯」出國染疫還可能被公布姓名，或是剝奪曾引發檢疫所品質討論的英國情侶防疫補償，都曾被質疑法源不明、過度擴權。

陳時中下午在記者會回應媒體提問有關染疫者帶症狀搭機時表示，認同在機上應該有一些防護作為，可避免疫情擴大，但牽涉到一些法律爭議，決定新成立法務組，研議如何精進作為，但不違背相關的規範。

原本防疫相關法務工作是由疾管署法務單位負責，指揮中心二級開設時，衛福部法規會也參與，一級開設後法務部也加入。

陳時中說，由於目前很多防疫事務和生活限制、基本權利都息息相關，希望更細緻、迅速安排相關工作，本來法務在行政組裡，也特別拆開來成立法務組，由法務部次長陳明堂主持，已在14日正式啟動成立。

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