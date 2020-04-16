連4天無本土病例 陳時中：國際疫情嚴峻不鬆懈

台灣近日新冠肺炎疫情相對緩和，外界擔心民眾防疫可能鬆懈；指揮官陳時中說，台灣已連續4天沒本土病例，但國際疫情嚴峻，防疫仍不得鬆懈，別忘維持社交距離、戴口罩、勤洗手。

中央流行疫情指揮中心下午記者會宣布，台灣16日沒有新增新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診個案，這是本週第二度新發確診歸零，清明連假後的疫情威脅應已解除。

有媒體提問表示，南部百貨公司已現人潮，是否防疫鬆懈；指揮中心指揮官陳時中表示，台灣目前除了境外移入，已連續4天境內零確診個案，15日2例也是境外移入。但國際疫情嚴峻，他也一再舉例讓大家知道，防疫鬆懈不得。

陳時中說，民眾正常生活他不反對，但如何維持社交距離、密閉空間戴口罩、勤洗手、環境衛生，都是不可鬆懈。

媒體也好奇，清明連假疫情後續；陳時中說，將持續追蹤至19日（週日），因應策略仍不斷滾動式檢討，會根據相關狀況調整，基本架構都在，很多人認為台灣防疫不錯，台灣防疫好主要在於透明、對防疫專業尊重，以及人民素質、配合，才讓台灣防疫戰線守得好，未來持續秉持基本要素，做相關調整。