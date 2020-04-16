旅外者回台免費治療惹議 陳時中：病毒不分國界
旅外回台者確診新冠肺炎可免費接受治療引發不公爭議，指揮官陳時中今天表示，這是場人類和病毒的對抗，不分國界、人種，基於人類互助原則須全面治療，避免疫情散播。
國內新冠肺炎確診者有13人長期旅居海外，多人甚至在海外就有症狀，仍執意搭機回台，被外界質疑刻意回台使用醫療資源，引發不公平聲浪；另有醫師、公衛專家擔心海外民眾紛紛回台接受治療，恐成防疫破口，呼籲應使用者付費。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會中表示，每個人都可能旅外，這些人不論在國內還是國外，絕對沒有任何人願意感染到病毒，病毒不分在何時、何地、什麼情況或身份都可能感染，從國際領導者到市井小民感染的機會是一樣的。
陳時中說，面對疫情是人類和病毒對抗，不是國與國、人與人之間的對抗，「不分國界、不分人種」，因此站在人的立場，「如何互相幫忙」是對抗病毒應有的態度，各國也會根據國家的能力、醫療水準不同訂定不同政策，但仍希望幫助病人早日康復、避免往外傳播。
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