台灣防疫有多驚艷？ 醫師神譬喻：公園阿伯組隊拿到NBA總冠軍

新冠肺炎疫情肆虐全球，台灣截至目前累計395例確診，分別為340例境外移入及55例本土病例，防疫成效獲得國際讚揚。對此，牙醫師史書華就在臉書指出，台灣防疫有多驚艷？「大概是公園打球打得不錯的阿伯組隊，然後拿到NBA總冠軍那麼令人驚艷。」

史書華今（16）日在粉專《盾牌牙醫史書華》發文表示，目前台灣防疫令人驚艷，真要形容，大概是公園打球打得不錯的阿伯組隊，然後拿到NBA總冠軍那麼令人驚艷，或是台灣高中生本來組隊想打甲子園，結果不小心贏了世界大賽那種驚艷，再或是平常校隊網球練球打一打，結果會外賽打進去，連過三巨頭贏溫布頓冠軍的那種驚艷。

史書華進一步強調「總之，超乎預料太多了，現在就只怕豬隊友」。文章曝光後，引來網友紛紛留言「形容真是生動又精準」、「有SARS經驗真的差很多」、「比較像是不符合比賽規定不給報名，只好都在自己家後院打，有天意外參加比賽才發現自己很強」、「你這樣比喻，我腦袋裡浮現阿中部長跟張上淳醫生運球的畫面，六十幾歲了這樣有點拚。」

不過也有網友提醒「賽局未完，面對看不見摸不到的武肺，我們要持續戰戰兢兢，不能鬆懈」、「阿中說了，還是不能大意，我深怕勞動節又一堆開心出遊」、「根據經驗，台灣的下半場千萬不能得意忘形啊啊啊啊啊！拜託大家守住！」