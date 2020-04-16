一篇貼文發現疫情警訊 羅一鈞分享來龍去脈

去年12月31日凌晨，一名防疫醫師因睡不著，意外發現中國武漢的疫情訊息，讓台灣得以提早部署、守住疫情。扮演關鍵角色、時任疾管署發言人羅一鈞今天也說明來龍去脈。

中央流行疫情指揮中心日前公布2019年12月31日寄給世界衛生組織（WHO）的信，提醒中國武漢市可能有不明原因的肺炎病例，這一切起源正是因一則社群網站訊息，讓台灣提早發現疫情、超前部署。

指揮中心發言人莊人祥昨天受訪時坦言，去年12月31日凌晨，有疾管署防疫醫師在逛網路論壇批踢踢實業坊（PTT），發現網友熱烈討論武漢市衛生健康委員會的緊急通知公文，趕忙將訊息放在疾管署討論群組。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在記者會中分享整件事的來龍去脈，他表示，去年12月31日凌晨，他正好睡不著，約凌晨3時看到同樣沒睡著的防疫醫師在群組中分享PTT文章，提醒中國武漢可能出現類似SARS的疫情。

羅一鈞說，從專業面來看，這篇貼文中確實有些重要的內容，文中吹哨人醫師李文亮表明武漢出現7例與華南海鮮市場有關的SARS病例，並貼出檢驗報告、胸部電腦斷層檢查畫面。

羅一鈞指出，他因睡不著，索性進一步搜尋相關原文，發現這項電腦斷層檢查來自民間檢驗公司，該檢驗報告除了顯示患者狀況類似SARS，也像綠膿桿菌病原體。他立即搜尋發現該檢查屬於較大規模的撒網捕魚式的篩檢，可能同時驗出多種病原體，不見得是致命的，但因出現SARS字眼，因此讓檢查的醫師特別提高景覺。

他表示，由於檢驗報告中沒有官方單位戳章或印記，他以此研判醫師應是拿到檢查報告後，立即用手機拍照傳出，從社群媒體內容中也能看出訊息是由醫療人員的內部群組流出的內容，有一定可信度。

羅一鈞指出，除了PTT，他也找到其餘外流出來的訊息，透過其他醫師、醫護人員說法，認為武漢可能真的出現醫院群聚，正因擔心感染更將病人隔離起來，避免院內感染。

看到這裡，「根本無法繼續回去睡。」羅一鈞說，他立即將相關資料提供到疾管署防疫群組，也感謝中國大陸吹哨人李文亮以及PTT的發文者，讓台灣得以立即掌握疫情。