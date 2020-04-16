中研院群聚案風險排除 指揮中心宣布結案

中央研究院日前傳出新冠肺炎群聚感染事件，師生與相關接觸者共計五人染疫。中央流行疫情指揮中心今日表示，這起群聚事件中最後一名感染者確診至今逾三周，相關接觸者採檢結果均為陰性，且相關居家隔離與居家檢疫者均無反應不適，因此宣布結案。

為避免部分感染新冠肺炎的患者潛伏期較長、過了兩周居家隔離或居家檢疫期間還沒有發病，解隔離後成為社區防疫破口，中央流行疫情指揮中心於4月5日宣布，結束居家檢疫者，還要額外自主健康管理七天。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，中央研究院群聚感染事件中的感染者（案124、案160、案168、案169與案186）當中，有四案為師生關係，其中最後一名確診者（案186）為其中一名學生的同住女友。這名女子於3月23日確診至今逾三周，這段期間內，這起群聚案相關接觸者的採檢結果全數為陰性，且相關居家隔離與居家檢疫者均無反應不適，因此宣布結案。

北部社區保全群聚案（案336與案347）以及觀光局主管之子群聚案（案269、案277、案299）確診至今滿兩周左右，是否有機會宣布已排除社區傳染風險，同樣受到各界關注。

莊人祥表示，北部社區保全群聚案以及觀光局主管之子群聚案當中，相關接觸者採檢結果均為陰性，目前無相關居家隔離與居家檢疫者反映出現異常症狀。因此，這群人再進行一周的自主健康管理，如果其間無異狀，最快就能於下周宣布結案。