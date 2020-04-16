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華郵：白宮國安會求援 我捐美50萬片口罩

聯合晚報 / 記者張文馨／華盛頓報導
外交部今天表示，可供15萬件防護衣的原料已經運抵台灣，圖為外交部長吳釗燮(左)日前和美國在台協會處長酈英傑在台灣捐給美國的口罩前拍照。 圖／取自AIT臉書
外交部今天表示，可供15萬件防護衣的原料已經運抵台灣，圖為外交部長吳釗燮(左)日前和美國在台協會處長酈英傑在台灣捐給美國的口罩前拍照。 圖／取自AIT臉書

蔡英文總統於4月1日宣布捐贈1000萬片口罩給受新冠肺炎疫情衝擊的國家，其中包括美國的200萬片，但華盛頓郵報15日報導，白宮國安會3月初就向台灣求援，我方因此在3月24日捐贈50萬片口罩運抵美國，其中3600個送給國安會。

台美「政府對政府」捐贈 國安會獲贈3600片

華郵報導，當時台灣已禁止口罩出口，知情人士指出，這是「政府對政府」的捐贈，並非向台灣製造廠商的購買行為。除了3600個留給白宮國安會，大多數的口罩上交聯邦政府庫存。

華郵報導，美國政府制定疫情大流行應對計畫，大部分民眾均改為居家辦公，但這不包括國安會員工。由於國安會員工並非第一線醫護人員，不能配發口罩。

私下也買不到 美官員3月中來電求救

白宮國安會3月初就發現手上的口罩存量不足，原本打算私下購買，發現美國境內早無存貨。

華郵報導，副國家安全顧問博明提到台灣在這次對抗疫情表現良好，且台灣政府很早就開始下令增產口罩。博明在2003年SARS爆發期間，人就在亞洲，很清楚戴口罩對防疫的功效，也很早就開始戴口罩辦公。

國安會官員在3月14日致電與台灣政府一名官員，表達對口罩的需求，不久後台灣正式同意，以政府對政府的方式，運送50萬個醫療口罩到美國。

報導中也提到，當時的台灣為了優先滿足國內民眾需求，設有口罩出口禁令，知情人士指出，這筆口罩要能出口，是基於政府對政府層級的安排，並非私人跨國購買。

報導指出，3月24日左右，這批來自台灣的口罩抵達美國，白宮國安會獲得的3600個，其中一半分給白宮的醫療組，國安會員工總共獲得1800個；剩餘的口罩交由聯邦政府庫存，支援第一線醫護人員。

外交部:台美防疫物資合作

【記者徐偉真／台北報導】外交部發言人歐江安表示，外交部與美國在台協會在3月18日發布「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，在防疫物資合作中，我國承諾提供美國每周10萬片醫療口罩，美方則為我國保留30萬件防護衣的原料以共同抗疫，首批3月份50萬份口罩已運交美國，並由美國行政部門統籌運用，對於美方內部如何分配，外交部沒有評論。

新冠肺炎 COVID-19

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