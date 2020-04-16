國家出錢治療「避免經濟負擔造成防疫破口」

近來長住國外，染病後搭機返國，成為境外移入新冠肺炎病例，由政府支付醫療費用，但因雙重國籍，加上有無健保身分，引起不少批評，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，由國家負責治療費用，是怕有些感染者無法負擔，不接受治療，造成防疫破口。

立委洪孟楷昨在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢時指出，目前約有十三位境外移入個案，在疑有症狀情況下，搭機返台治療，引發民眾撻伐。

衛福部次長薛瑞元答詢時表示，目前並未要求回台國人上機前提供健康證明，另指揮中心以假設兩個月、三千例確診個案來計算，初步匡列六十三億治療費用。

陳時中表示，預估治療一個新冠肺炎確診本土案例，必須支付二一○萬社會成本，但如果是境外移入病例，少了疫情調查費用，成本沒這麼高。台灣疫調做得很仔細，所以成本不低，境外移入如果是直接在機場採檢確診，疫調比較單純，成本只有醫療費用，約九十萬元。

根據指揮中心資料，案三九三與案三八四是夫妻，久居美國，在美已有症狀，分別於本月十、十一日返台，被質疑特地搭機回台就醫。

依據《傳染病防治法》規定，第五類法定傳染病確診者，相關檢驗費用、治療費用都由政府負擔，陳時中表示，此立法考量，一是限制人身自由，二是社會防疫必要，希望把感染因素減到最低。

至於珊瑚公主號七人返台四人確診，行政院長蘇貞昌說，這些人明知疫情嚴重，還要搭郵輪趴趴走，涉及「明知故犯」；陳時中表示，三名一採陰性的民眾須自費集中檢疫、檢驗費用，約五萬一千元。