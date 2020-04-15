又增境外移入 華航紐約返台班機累計12人確診
中央流行疫情指揮中心今天宣布，台灣增2例境外移入新冠肺炎確診，其中一人為3月30日中華航空CI011班機回台旅客，目前該班機已累計12人確診。
中央流行疫情指揮中心下午記者會公布，國內新增2例2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）境外移入病例，分別為60多歲女性（案394）及20多歲女性（案395），都從美國返國。
指揮中心指揮官陳時中指出，案394於1月22日到美國探親，3月30日返國，由於同班機旅客之前已有11人確診，因此由居家檢疫對象改列為居家隔離對象。
中華航空3月30日中華航空CI011班機回台的旅客目前已有12人確診2019冠狀病毒疾病，疫情指揮中心11日起至15日對全機人員進行採檢。
案394在4月6日、7日陸續出現全身痠痛、胃痛、嘔吐、胸悶及發燒症狀，分別於8日及10日由衛生單位安排採檢，於今日確診；該班機截至目前共12人確診。
案395於1月23日到美國就學，4月4日出現咳嗽、鼻塞、流鼻水及嗅覺喪失情形，4月13日返國入境時主動申報有前述症狀，由機場採檢通報，於今日確診。
目前全台有395人確診，包含340境外移入、55例本土。有137人已解除隔離。
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