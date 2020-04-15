直播／我新增2例確診…全屬境外移入 總累積達395例

中央流行疫情指揮中心今日宣布，我新增2例新冠肺炎確診，全屬境外移入，目前總累積達395例，137人解除隔離，6人死亡。

昨天我國新冠肺炎零新增確診，讓國人為之振奮，而各項防疫措施仍加緊進行中。今天下午兩點疫情指揮中心亦將舉行記者會，說明最新疫情情況。

交通部今天發布公告，搭乘海、空運航班、高速鐵路、台鐵、捷運、國道及公路客運、計程車及市區公車，皆應配戴口罩，未配戴者不得搭乘。