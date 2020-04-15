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NHK報導「台灣0確診」關鍵原因 日網友大讚：太神奇了

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NHK報導「台灣0確診」關鍵原因 日網友大讚：太神奇了

聯合新聞網 / 綜合報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，國內14日無新增確診病例。本報系資料照/記者陳雨鑫攝影
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，國內14日無新增確診病例。本報系資料照/記者陳雨鑫攝影

新冠肺炎(COVID-19)疫情持續在全球延燒，台灣昨天也出現了睽違36天以來的「0確診」小確幸，日本NHK晚間也以「台灣新冠肺炎零確診」報導台灣防疫的成功關鍵，底下湧入大批日本網友大讚，截至目前為止該則分享已經超過3600按讚、1000多人轉發。

NHK在14日晚間以「台灣新冠肺炎零確診」刊出報導，同時也在推特轉發，內容提到台灣指揮中心宣布14日新冠肺炎沒有人確診，這是3月9日以來，時隔一個多月再度出現0確診。

NHK指出，台灣從3月19日禁止外國人入境，並且採取回國人士居家隔離、檢疫14天，如果違規者將重罰350萬日圓(100萬台幣)，用嚴格的措施來因應，另一方面，檢疫結束時還會發放50000日圓(14000台幣)的防疫補償金。

最後他引述指揮中心指揮官陳時中在記者會上所說「新冠肺炎傳染病還沒結束，雖不可輕忽，但是值得高興，希望這個狀況能持續維持下去。」

該則推特目前已經吸引超過3000人按讚、1600多人轉發，日本網友也熱烈回應「台灣已經完全控制，日本應該要效仿」、「台灣很棒」、「台灣太神奇了」、「台灣很好，首次採取行動的時機和政策都很棒。」、「畢竟是台灣，恭喜」、「以後定居就去台灣」。

新冠肺炎 COVID-19

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