快訊

華航改名「台灣航空」？ 可能要先問問長榮

珊瑚公主號3返台者屬明知故犯 隔離採檢須自費

中央社 / 台北14日電

珊瑚公主號7人返台已4人確診，其餘3名第一次採檢陰性者將列為明知故犯。指揮中心指揮官陳時中指出，將對其徵收集中檢疫、檢驗費用，估每人約自付新台幣5萬1000元。

行政院長蘇貞昌今天上午表示，珊瑚公主號乘客明知疫情嚴重，還要出去搭郵輪、趴趴走，對於明知故犯、增加國家醫療資源負擔的行為，將要求衛福部和防疫相關單位，讓這些患者多負一點責任。

陳時中今天下午在記者會中表示，對於不注意疫情、增加社會負擔者，可根據「傳染病防治法」第58條，對於出入風險區域者徵收相關費用，除治療費用由台灣支出外，其餘集中檢疫費、採檢費將由患者自行負擔。

指揮中心發言人莊人祥指出，目前7名曾搭乘珊瑚公主號的台灣民眾返台後，已有4人確診住院治療，其餘3人一採陰性，仍在集中檢疫所隔離當中，必須自行負擔每次3000元採檢費用，以及每天3000元集中檢疫費用。

集中檢疫所費用以每天3000元、住14天計算，支出為4萬2000元，若再加計3次採檢費用9000元，因此珊瑚公主號目前這3名一採檢陰性者需要自付金額約5萬1000元。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

歐美返國能否居家檢疫？ 陳時中說當事人要誠實

歐美入境全集中檢疫？ 陳時中坦言：光靠檢疫所做不到

陳時中戴粉紅色口罩　歐陽靖讚最好示範：性別不能用顏色做標籤

採檢變多陽性率仍低 陳時中：社區相對安全

相關新聞

台灣新冠肺炎確診零新增 外國網紅、部落客紛喊讚

台灣新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）今天確診零新增，全國喜悅，一起參加過中華文化總會主辦「來去總統府住...

新北桃園推景點影像監控人流 王鴻薇：台北快做！

國內新冠肺炎疫情逐漸升溫，清明連假大批民眾出遊引發恐慌，中央流行疫情指揮中心日前宣布實施觀光景點人潮管制；對此，北市議員...

中研院研究員何美鄉：台灣社區感染風險低 口罩政策別再加碼

中研院生醫所兼任研究員何美鄉今天說，台灣社區感染的風險非常低，2週9片口罩、以及強制戴口罩的政策不要再加碼；她說，夏天疫...

《防疫破口系列9》隔離通報有時間差 應建即時系統

「隔離通報，怎麼會有時間差？」針對日前清大有1例確診，及台師大2例確診導致全系停課，校方與疫情中心通報竟有時間差，以致帶病毒的學生趴趴走，引來外界質疑防疫有漏洞。事實上，從得知有案例確診，到接觸者被列為需隔離對象並開始隔離，這段時間內不受衛生局管制的時間與接觸史，恐成為防疫的高風險空窗期。

奎寧療法有害心臟？ 專家：謹慎使用

奎寧療法竟引發致命心臟病？巴西研究團隊近日指出，高達11名新冠肺炎確診的患者使用高劑量氯奎寧後，竟在第3天出現心律不整、第6天喪命，導致研究緊急終止。專家指出，不論是「氯奎寧」或「羥氯奎寧」，都可能引發致命心律不整風險。但也有紐約醫院認為，劑量謹慎使用就不會出事。

新北下周做封城兵推 北市：封城是大事要和中央討論

針對防疫，新北長侯友宜做最壞打算，4月20要做封城兵推，對此，台北市副市長蔡炳坤下午參加防疫會議後受訪，對於封城兵推，他...

新冠肺炎確診酒店女公關 還有3位職場接觸者檢驗中

北部確診新冠肺炎酒店女公關（案379）又有新進度，指揮中心表示，目前案379疫調部分應該是都已經完成了，相關接觸者分佈地...

歐美返國能否居家檢疫？ 陳時中說當事人要誠實

指揮中心今宣布本周六起歐美返台者，若住所無法滿足居家檢疫條件，必須集中檢疫，但其條件如何認定？主動權仍掌握在入境旅客的手...

華航「最毒班機」居家隔離今解禁 92人檢驗結果未出爐

3月30日自紐約飛台灣ＣＩ011班機被喻為「最毒班機」，全機乘客與機組員今天解除居家隔離，迄今該班機已有11位新冠肺炎確...

久違零確診、小童口罩可預購！新冠肺炎今日必讀10件事

台灣暌違一個多月，終於再出現單日「零確診」，但據約翰霍普金斯大學最新統計，全球確診人數已超過191萬，新加坡和大陸，確診...

清明連假後「高篩檢、低確診」 張上淳：代表社區相對安全

睽違一個多月，我國今天再次零確診，連帶民眾最擔心的一波清明連假後疫情也沒有大幅爆發。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示...

歐美入境全集中檢疫？ 陳時中坦言：光靠檢疫所做不到

歐美境外移入病例不斷，外界對於歐美等疫情嚴重地區入境者應集中檢疫的呼聲不斷，中央流行疫情指揮中心始終未採納，僅以延長自主...

熱門新聞

夫妻在美發病仍執意搭機返台 妻無健保卻仍免付治療費用

基隆一家四口違反居家檢疫1人確診 2人重罰170萬元

圖表看疫情／全球逾12萬人感染新冠喪命 日本確診數超過8000

影／蘇貞昌：運物資掛Taiwan can help 華航標誌別湊熱鬧

夫妻旅美30年發病返台惹議 蘇貞昌：國人就不要太計較

好消息！睽違一個月 我國今天無新增新冠肺炎確診病例

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。