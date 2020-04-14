奎寧療法有害心臟？ 專家：謹慎使用

奎寧療法竟引發致命心臟病？巴西研究團隊近日指出，高達11名新冠肺炎確診的患者使用高劑量氯奎寧後，竟在第3天出現心律不整、第6天喪命，導致研究緊急終止。專家指出，不論是「氯奎寧」或「羥氯奎寧」，都可能引發致命心律不整風險。但也有紐約醫院認為，劑量謹慎使用就不會出事。

高劑量組實驗喊卡

根據《CNN》報導，該研究招募81名住院新冠患者參與，當中近半數患者連續5天、每日使用2劑450克氯奎寧治療，另外半數患者則是連續10天、每日使用1劑600毫克氯奎寧治療。實驗第3天，使用高劑量氯奎寧的患者出現心律不整；第6天，11名患者不幸死亡，高劑量組實驗緊急終止。

研究人員表示，由於低劑量組的受試患者人數不夠多，因此他們無法作出氯奎寧能夠有效治療新冠肺炎的結論，他們強調，未來還需要進行更多實驗。實驗期間，研究人員也讓患者使用抗生素阿奇黴素治療，阿奇黴素也可能導致心臟疾病風險，不過美國許多醫院都有使用，通常是和羥氯奎寧合併使用。

傳染病醫生及醫藥專家指出，研究顯示，不論是「氯奎寧」或是「羥氯奎寧」，都對部分病患造成嚴重傷害，尤其可能引發致命心律不整。加拿大多倫多大學臨床藥理專家尤林克醫生表示，氯奎寧劑量愈大，愈可能導致患者心因性猝死。

謹慎使用不會出事

根據《愛爾蘭時報》報導，現階段多數臨床實驗都是讓新冠患者使用低劑量「氯奎寧」及「羥氯奎寧」，並且僅使用一小段時間。先前中國廣東省健康委員會建議，醫師可讓患者連續使用10天、每日2劑500毫克氯奎寧治療，不過參與巴西臨床實驗的醫師拉塞達表示，研究發現，中國使用的劑量太高，毒性非常強，「這樣害死的病人可能比救活的更多。」

「醫院會密切監控患者的心臟情形。」紐約林諾克斯山醫院醫師蜜娜表示，她的醫院仍會以5天為一個單位，持續合併使用羥氯奎寧及阿奇黴素來治療不嚴重的新冠患者。

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